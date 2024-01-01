Applitools 是一個測試自動化平台，它使用人工智慧來幫助團隊提供完美的數位體驗，而無需傳統測試實踐的麻煩。透過 Applitools Eyes 和我們的下一代測試雲端 Ultrafast Grid，開發人員和 QA 工程師可以運行測試，以前所未有的速度和準確性快速驗證前端功能、可訪問性和視覺正確性。我們的視覺 AI 技術透過確保 Web 和行動應用程式在任何裝置、瀏覽器、作業系統或本機應用程式上完全按照設計顯示和運行，從而改變組織實現品質的方式。 Applitools 速度快，可以快速與任何DevOps 環境集成，團隊中的任何人都可以輕鬆使用，並且可以擴展到任何規模的組織，希望提高每個版本的速度和質量- 這是在當今充滿挑戰的業務環境中競爭所必需的結果。

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