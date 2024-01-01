替代項 - Apitally

broadpeak.io

broadpeak.io

Broadpeak.io 是一個基於 API 的視訊平台，為內容提供商、付費電視營運商和 OTT 服務提供商提供了一種簡單、快速且可靠的方式，為其訂戶提供先進的串流品質。它會即時調整串流媒體，以便觀眾自動獲得正確的串流媒體。它根據有關消費者、內容權限、網路、位置、設備等的資訊對串流進行個人化。該平台透過提出內容替換、虛擬通道或 DAI 等應用程式來實現視訊串流的情境化，未來將推出更多應用程式。從最終用戶體驗的角度來看，broadpeak.io 服務是遊戲規則改變者，因為它確保每個觀眾正在觀看的內容始終是最相關的，無論使用什麼視訊交付平台。