AnyClip是一個自動化視訊平台，利用人工智慧（AI）將傳統影片轉換為動態、智慧內容。 他們的人工智慧工具旨在透過使影片可搜尋、可測量、個人化、商品化和互動來增強影片。該平台提供兩個主要產品：Genius+和GeniusWork。 Genius+ 專為面向客戶的通訊而設計，並作為視訊管理平台。它將影片轉換為可以完全啟用的智慧內容，從而實現可搜尋性和個人化等功能。 另一方面，GeniusWork 是一個人工智慧驅動的內部通訊平台，可促進組織內部的知識共享和協作。 這些模型透過豐富數據並啟用智慧視訊功能來增強傳統影片。 ，AnyClip 的平台和工具可幫助企業使其視訊更加智慧、互動且更具影響力，為他們提供適合各種應用和行業的先進視訊解決方案。

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