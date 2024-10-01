替代項 - Wellfound

Headway

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Headway for Business 是排名第一的下載企業程序，提供企業小型學習。許多研究表明，一個人的注意力集中時間越來越短。那麼企業學習面臨的新挑戰是：員工發展緩慢；他們在軟技能方面存在差距。自我發展的最佳方式之一是非小說類書籍。但是，完成一本書需要時間。因此，Headway 提供不同格式的 15 分鐘非小說類圖書摘要。我們讓人們閱讀更多、學得更快。 Headway for Business 提供： - 1,500 種不同格式的非小說類圖書摘要，用於快速資訊消費和加速自我成長； - 個人自我成長計劃，以實現快速職業發展； - 讓員工閱讀和了解更多內容的指南和內容計劃； - 團隊績效分析...