替代項 - Andromo
Firebase
firebase.google.com
Firebase 是 Google 開發的用於建立行動和 Web 應用程式的平台。它最初是一家成立於 2011 年的獨立公司。2014 年，Google收購了該平台，現在它是他們應用程式開發的旗艦產品。
Retool
retool.com
Retool 是建立內部工具的快速方法。拖放我們的建置區塊並將它們連接到您的資料庫和 API，以立即建立自己的工具。與 Postgres、REST API、GraphQL、Firebase、Google Sheets 等連接。由開發人員構建，為開發人員服務。受到新創公司和財富 500 強企業的信賴。免費註冊。
Zoho Creator
zoho.com
為了你內在的造物主。建造。整合。延長。 工作的未來是數位化的，各種規模的企業都需要快速轉型。 Zoho Creator 是一個低程式碼平台，讓您能夠快速、安全、無縫地進行轉變，無論您的需求和程式設計專業知識有多複雜。
Supabase
supabase.com
Firebase 的開源替代品。在 2 分鐘內建立一個後端。使用 Postgres 資料庫、身份驗證、即時 API、即時訂閱和儲存來啟動您的專案。
Softr Studio
softr.io
Softr 將您的 Airtable 資料轉變為美觀且功能強大的網站、網頁應用程式或用戶端入口網站。選擇一個模板或從頭開始。
Draftbit
draftbit.com
全部透過瀏覽器建立、自訂和啟動行動應用程式。包括原始碼。
Plasmic
plasmic.app
您的技術堆疊的視覺建構器。創建令人驚嘆的視覺內容和頁面，將無程式碼無縫整合到您的程式碼庫中。解鎖您的團隊並快速出貨。
Quickbase
quickbase.com
釋放團隊的創造力，快速改善任何流程。了解為什麼全球數以千計的最佳企業信任 Quickbase 來連接他們的資料、流程和人員。免費嘗試！
BuildFire
buildfire.com
適用於 iOS 和 Android 的最強大的應用程式製作工具 BuildFire 功能強大且易於使用的行動應用程式產生器可讓您以極少的時間和成本創建適用於 iOS 和 Android 的行動應用程式。 簡單直覺的應用程式建構器 - 無需編碼 使用我們的開發者 SDK 建立自訂功能 14 天免費建置。無需信用卡
Kissflow
kissflow.com
最接近問題的人知道如何最好地解決問題。因此，我們透過 Kissflow 為企業領導者提供支持，這是排名第一的數位化工作平台，已被 160 個國家的 10,000 多名客戶使用。讓您的數位轉型之旅變得聰明又簡單！
AppMaster
appmaster.io
AppMaster 是新世代無程式碼平台，用於自動化業務流程並透過程式碼產生為網路和行動裝置建立本機應用程式。
AppsGeyser
appsgeyser.com
創建應用程式並每月賺取高達 1000 美元的被動收入。絕對永久免費。無月費、費用或付費功能。無需編碼技能。
Caspio
caspio.com
Caspio 是全球領先的低程式碼平台，無需編碼即可建立線上資料庫應用程式。
Mendix
mendix.com
Mendix 是企業用來大規模開發行動和網路應用程式的最快、最簡單的低程式碼平台。造訪以了解更多並免費試用平台！
Knack
knack.com
十多年來，Knack 一直是無程式碼領域的先驅，擁有 5000 多家客戶，從中小企業到財富 500 強中的最大企業。Knack 使日常創新者能夠輕鬆克服關鍵的業務挑戰。透過利用 Knack 直覺的無程式碼平台和專家建構器網絡，團隊可以快速建立自訂應用程式來收集和管理資料、自動化流程以及線上行動工作流程。這可以節省您的時間，因為業務建構者可以創建和修改工作流程，並有權解決自己的挑戰。 Knack 協助解決各種功能用例，例如客戶和供應商入口網站、客製化CRM 和專案管理應用程式、LMS 系統、發票和合約管理、物流和供應鏈、航空公司調度、會員名錄和志工管理、房地產和租戶管理、醫療保健 (HIPAA)...
OutSystems
outsystems.com
OutSystems 為全球有遠見的組織創建高效能低程式碼和雲端原生開發平台。正式成為世界第一的零妥協軟體創新平台。我們走吧。
Mobile Roadie
mobileroadie.com
Mobile Roadie 是適用於 iPhone、Android、iPad 和 Mobile Web 的最強大的行動應用程式創作者。在幾分鐘內建立、託管和建立應用程式。
Unlayer
unlayer.com
Unlayer 提供了最簡單的方法來以最少的努力設計美觀的電子郵件和登陸頁面。我們在全球擁有 80,000 多名用戶，包括 Airship、Keap、Netflix 和 Fidelity，他們創造的響應式設計讓他們的受眾愛不釋手。 Unlayer 提供 2 種不同的解決方案來滿足不同客戶的需求；工作室和嵌入。 Unlayer Studio：一款無程式碼電子郵件產生器，可在幾分鐘內建立令人驚嘆的電子郵件。使用者友善的拖放編輯器和 1,000 多個 HTML 電子郵件範本庫使設計電子郵件變得輕而易舉。上面的櫻桃呢？所有電子郵件都可以順利匯出到 11 個電子郵件服務供應商，其中包括 Mailchim...
Tadabase
tadabase.io
專為 99% 的人打造的資料庫平台，就像 1% 的人一樣運作。 使用自訂的無代碼資料庫可以節省數千美元、時間和咖啡，幫助您輕鬆擴展業務。
Ionic
ionic.io
一種建構和發布行動裝置的新方法。 Ionic 正在改變行動應用程式的建置和交付方式。從我們流行的開源行動 SDK 到業界領先的行動 CI/CD 和微前端解決方案，Ionic 可協助您滿足整個企業的行動需求。
DronaHQ
dronahq.com
DronaHQ 是一個低程式碼應用程式開發平台，來自 Deltecs InfoTech Pvt。有限公司位於印度孟買，幫助建立內部工具和業務應用程式。平台透過視覺化建構器、線上資料庫、程式碼編輯器、預先建置範本、可配置工作流程和自動化建構器、現成連接器、分析等提供多體驗輸出（行動和網路）。它允許產品經理、IT 團隊、應用程式領導者、公民開發人員在資料來源之上建立應用程式。 專案管理、時間管理、內部工作入口網站、開發與培訓中心等內部工具；審核、報銷、績效審核和考核系統等業務流程自動化；資料收集應用程序，例如訂單擷取、商店認證；銷售排行榜等儀表板是在該平台上建立的一些流行應用程式用例。 Dro...
Back4App
back4app.com
在雲端儲存和查詢關係資料。透過可擴展的開源後端，使其可透過 GraphQL 和 REST 進行存取。
Superblocks
superblocks.com
建構強大的內部工具。開發人員節省了數百個小時。查詢任何資料來源。連接任何 UI 元件。自動化任何工作流程。安排任何工作。
Quixy
quixy.com
Quixy 是一個基於雲端的無程式碼數位轉型平台，用於業務流程管理 (BPM) 和工作流程自動化。 Quixy 讓沒有編碼技能的業務用戶能夠使用簡單的拖放設計來建立無限的企業級應用程序，速度提高十倍，從而提高組織範圍內的效率、透明度和生產力。
Composable Prompts
composableprompts.com
可組合提示的使命是徹底改變應用程式與內容互動的方式。 雖然像 GPT 這樣的大型語言模型 (LLM) 從根本上改變了我們與文字資料的交互，但可組合提示相信更進一步。可組合提示確保每個企業，無論其規模或領域如何，都可以以最有效的方式利用法學碩士的本機資料處理功能。 Composable Prompts 是作為建立 AI/LLM 應用程式的平台而開發的。 Composable Prompts 的綜合工具包使企業團隊能夠設計、部署和操作 LLM 支援的任務，從而增強和自動化業務流程和應用程式。 Composable Prompts 套件提供了一種結構化的、特定領域的方法，從基本的、基於文字的互動...
Chatroll
chatroll.com
Chatwing 提供在網站、部落格、應用程式、平台和任何網頁上嵌入聊天的解決方案。
Workhall
workhall.com
Workhall 是一個尖端的業務營運支援 (BOS) 平台，旨在簡化和簡化您的業務活動的運作。無論您擔任最高管理層職位、管理部門、領導團隊或個人貢獻，Workhall 都能為您提供直覺的介面，讓您輕鬆建立應用程式、存取即時企業資料、委派任務、促進團隊成員之間的協作，並尋求對您業務各個方面的見解。所有這一切都是透過自然語言提示和用戶友好的無程式碼方法實現的，消除了複雜性。 Workhall 利用產生人工智慧功能、基於微服務的架構和可重複使用功能元件儲存庫的力量，成為一個安全、可擴展且以使用者為中心的軟體平台，致力於支援和增強您的業務營運。它不僅優化您目前的投資，還使您能夠推動整個組織的持續改進...
Betty Blocks
bettyblocks.com
Betty Blocks 是一個易於使用且功能強大的無程式碼應用程式開發平台。企業組織使用它透過以閃電般的速度發布的精美應用程式來自動化重要的業務流程。由於其視覺化的拖放介面，公民開發人員可以使用 Betty Blocks 作為無程式碼平台，在 IT 的治理下建立高階應用程式。經驗豐富的開發人員可以使用其低程式碼功能來更快地構建，並且可以根據需要使用程式碼在任何層級上進行擴展。 Betty Blocks 平台提供無限的解決方案。從預建模板到個人化應用程序，我們都為您服務！透過合約和 NDA 產生器等用例，您可以輕鬆整合文件範本並定義自訂文件所需的變數。我們與 iManage 和 Thompso...
Progress
progress.com
Progress（納斯達克股票代碼：PRGS）提供的軟體使組織能夠開發和部署其關鍵任務應用程式和體驗，以及有效管理其資料平台、雲端和 IT 基礎設施。作為經驗豐富、值得信賴的提供者，我們讓技術專業人員的生活變得更加輕鬆。數十萬家企業超過 400 萬開發人員和技術人員依賴 Progress。 如需了解更多信息，請訪問 www.progress.com，並在 LinkedIn、YouTube、Twitter、Facebook 和 Instagram 上關注我們。
Bryj
bryj.ai
透過人工智慧驅動的 SaaS 平台，Bryj 在預算範圍內以更少的技術資源更快地提供令人難以置信的端到端行動應用程式體驗。 Bryj 平台透過單一來源解決方案為應用程式提供支持，該解決方案無縫連接企業系統，提供智慧分析和 AI，支援 UX 行銷工具，並利用應用程式工作室配置器來推動世界一流的客戶體驗。您可以相信，我們擁有啟動和維護成功的行動應用程式所需的一切。受益於我們技術和專家團隊的持續支持，您永遠不必擔心未來的作業系統或設備變更、應用程式商店發布、監控或安全性。讓我們處理技術細節，以便您可以專注於發展您的業務。這就是企業級的安心。