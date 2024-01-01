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Anchor 可以毫不費力地為企業按時付款。 Anchor 的自主計費解決方案是一個基於雲端的平台，重新定義了 B2B 計費、收款和付款。透過提供端到端計費和收款解決方案，並消除這些流程中的所有體力勞動，Anchor 消除了 B2B 付款中的詐欺和人為錯誤風險。 Anchor成立於2020年，將SaaS計費體驗帶入B2B服務產業，並率先支援不斷變化的動態計費需求。 Anchor 的目的是讓企業主能夠將時間和資源集中在開展業務而不是計費上，從而使他們蓬勃發展。請造訪 www.sayanchor.com 以了解更多資訊並開始使用。

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