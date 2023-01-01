替代項 - Anaplan
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
LeadSquared
leadsquared.com
適合企業的完整行銷自動化和 CRM 軟體。在一個平台上組織您的潛在客戶捕獲、潛在客戶管理、銷售管理和分析。
Outreach
outreach.io
外展銷售參與平台有助於有效率、有效地吸引潛在客戶，以推動更多管道並達成更多交易。今天請求演示。
Bigin
bigin.com
Bigin 是專為小型企業打造的輕量級 CRM。它配備了易於使用的介面，使管理管道、添加註釋、更新記錄和安排後續行動變得容易，並有助於專注於最重要的事情 - 完成更多交易。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一個以資料優先的參與平台，它將智慧嵌入您的工作流程中，幫助您執行、分析和改進您的成長策略。
Freshsales
freshworks.com
透過情境驅動的銷售加速您的收入 透過 Freshsales 實現個人化參與、縮短銷售週期並發展您的業務 功能齊全的產品套件適合各種規模的企業。您的團隊一定會喜歡的令人耳目一新的雲端軟體。支持|銷售|資訊科技管理 |雲PBX
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft 是排名第一的銷售互動平台，可協助 B2B 賣家更快「同意」。我們與當今頂級的 CRM 集成，將您的資料轉化為金錢。
Chorus.ai
chorus.ai
讓每一次互動都有意義。 Chorus 的對話智慧 AI 將故事的力量帶入每一次對話中。
Salesflare
salesflare.com
嘗試 Salesflare，這是銷售 B2B 的小型企業的排名第一的簡單 CRM。與 Google 和 Outlook 整合。充分移動。根據現有資料自動化您的 CRM。
Allego
allego.com
虛擬學習和支援解決方案的市場領導者。使用專為當今的分散式團隊建立的行動平台來轉變您的組織。
Groove
groove.co
體驗無摩擦銷售的力量。 透過 Salesforce 評價最高的銷售互動平台，消除銷售流程中的摩擦並創造更多收入。
Spiff
spiff.com
spiff 或 spiv 是俚語，意思是銷售立即獎金。通常，製造商或雇主直接向銷售特定產品的銷售人員支付小費。有時，它會以 SPIF 或 SPIFF 的形式給出，並帶有發明的單字來適應字母，但這些不是起源（見下文）。
Kixie
kixie.com
為與 HubSpot、Salesforce、Pipedrive 等領先 CRM 合作的銷售團隊提供超可靠、輕鬆自動化的呼叫和簡訊服務。
SalesRabbit
salesrabbit.com
領先的現場銷售平台現已實現遊戲化 遊戲化是一款革命性的工具包，可將數據轉化為極大提高的銷售代表績效，將銷售團隊的卓越能力提高 107%。立即在 SalesRabbit 平台上體驗吧。
CaptivateIQ
captivateiq.com
CaptivateIQ 是排名第一的銷售佣金軟體，旨在將團隊聚集在一起。我們使團隊能夠更準確、更透明地運行佣金。
Spinify
spinify.com
Ranked as the #1 Sales Gamification Platform, Spinify stands out as the only platform in its league to integrate advanced AI, revolutionizing sales team efficiency and productivity. Spinify is renowned for its transparent, clear and flexible pricing, to support your business at any stage of its grow...
Dooly
dooly.ai
Dooly 透過改善 CRM 環境、運行成功的銷售流程以及消除低價值工作，幫助收入團隊贏得更多交易。
Scratchpad
scratchpad.com
追蹤管道中的變化並更快地更新 Salesforce。 Scratchpad 是代表和領導者的現代體驗，使管理管道、檢查交易、指導和預測變得快速、簡單且令人愉悅。
SmartWinnr
smartwinnr.com
SmartWinnr 是一個綜合平台，可讓您的銷售團隊了解最新的產品知識，確保客戶互動期間的統一訊息傳遞，同時增加銷售量。 SmartWinnr 與 Salesforce.com 完全整合 我們使用 - 遊戲化 KPI 來促進銷售 - 即時追蹤激勵措施以提高可見度和透明度 - AI 驅動的測驗和定期強化以推動知識 - 持續輔導以改善客戶互動
ElevateHQ
elevate.so
ElevateHQ 是一款專為不斷成長的銷售團隊打造的銷售佣金軟體。但我們不僅停留在自動化銷售佣金。 ElevateHQ 旨在升級公司利用銷售獎勵措施來激勵員工的方式。我們相信只有當人們受到激勵時才能取得偉大的成果 - 而我們的產品只是這個理念的延伸。在更日常的層面上，我們的產品消除了手動銷售激勵計算背後的繁重工作，並允許公司嘗試 spiff - 適用於每個銷售代表 - 而不僅僅是表現最佳的人。
Everstage
everstage.com
Everstage 是領先的銷售佣金軟體，可協助您透過激勵措施推動正確的業務成果。銷售佣金儘管是一項巨大的業務支出，但往往是一種沒有充分發揮其潛力的收入槓桿。 Everstage 可協助您提升激勵計劃並推動獲利成長。 Everstage 深受 SaaS、商業服務、金融服務、保險、房地產、生命科學、人力資源等行業的全球客戶信賴。
Avoma
avoma.com
即使在經濟低迷時期，您的收入和生產力也會翻倍 - 且預算不會增加一倍 擁有一體化的人工智慧會議助理和收入智慧解決方案
Salesken
salesken.ai
Salesken 為您提供銷售代表在通話中的表現的詳細可見性，以便您可以提高客戶參與度並達成更多交易。