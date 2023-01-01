替代項 - Anaplan

ElevateHQ

elevate.so

ElevateHQ 是一款專為不斷成長的銷售團隊打造的銷售佣金軟體。但我們不僅停留在自動化銷售佣金。 ElevateHQ 旨在升級公司利用銷售獎勵措施來激勵員工的方式。我們相信只有當人們受到激勵時才能取得偉大的成果 - 而我們的產品只是這個理念的延伸。在更日常的層面上，我們的產品消除了手動銷售激勵計算背後的繁重工作，並允許公司嘗試 spiff - 適用於每個銷售代表 - 而不僅僅是表現最佳的人。