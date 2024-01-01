American Chemical Society

美國化學會是一個經國會特許的獨立會員組織，代表化學科學所有學位級別和所有領域的專業人士。 ACS 擁有超過 15 萬名會員，是世界上最大的科學學會，也是世界領先的權威科學資訊來源之一。 ACS 是一家非營利組織，處於不斷發展的化學企業的最前沿，也是全球化學家、化學工程師和相關專業人士的首要專業家園。 ACS 充滿活力且富有遠見，致力於「透過化學的變革力量改善所有人的生活」。 這個願景由 ACS 董事會在與會員進行廣泛協商後製定並通過，完全補充了 ACS 的使命宣言，即“推動更廣泛的化學事業及其從業者，造福地球及其所有人民。”這兩個聲明共同代表了我們存在的最終理由，並為我們的努力提供了策略框架。 ACS 出版大量科學期刊和資料庫，召開重大研究會議，並提供化學方面的教育、科學政策和職業計劃。我們每年也為石油及相關領域的研究提供超過 2,200 萬美元的資助。我們也在教育政策制定者和公眾並與他們溝通化學在我們生活中的重要性方面發揮領導作用。

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