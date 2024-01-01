Amazing.photos 是一款 AI 個人資料照片產生器，用戶只需上傳 20 張照片即可輕鬆創建 100 多張令人驚嘆的自己照片。 照片品質世界一流，全高清解析度為 2048x2048。使用的人工智慧技術稱為穩定擴散，這是一種微調模型以識別特定人的形式。 用戶擁有他們產生的照片，可以對它們做任何他們想做的事情，包括下載、分享、刪除、出售或紋身。 這些照片安全地儲存在德國法蘭克福的伺服器上，Amazing.photos 非常重視隱私，從不出售用戶資料。付款是透過行業領導者 Stripe 處理的，Amazing.photos 永遠不會看到或儲存付款詳細資訊。

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