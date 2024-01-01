替代項 - amazee.io
Webflow
webflow.com
Webflow, Inc. 是一家美國公司，總部位於舊金山，提供網站建置和託管的軟體即服務。他們的線上視覺化編輯器平台允許用戶設計、建立和啟動網站。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。
Replit
replit.com
Repl.it 是一家位於舊金山的新創公司，也是一個線上 IDE（整合開發環境）。它的名字來自縮寫 REPL，代表「讀取-評估-列印循環」。該服務由約旦程式設計師 Amjad Masad 和約旦設計師 Haya Odeh 於 2016 年創建。Repl.it 允許用戶使用瀏覽器編寫程式碼並建立應用程式和網站。此外，Repl.it 允許使用者透過各種方式共用項目。他們還舉辦“jams”，即基於特定主題的編碼比賽。競賽獎品通常包括臨時帳戶升級、金錢、加密貨幣或禮品卡等。 Repl.it 上的 repl 是一個互動式程式設計環境。您可以使用最受歡迎的程式語言建立工作區，在虛擬機器上為您提供一個可以運...
DigitalOcean
digitalocean.com
DigitalOcean, Inc. 是一家美國雲端基礎設施供應商，總部位於紐約市，資料中心遍佈全球。 DigitalOcean 為開發人員提供雲端服務，協助部署和擴展在多台電腦上同時執行的應用程式。截至 2018 年 1 月，DigitalOcean 是全球第三大網路電腦的託管公司。
Bubble
bubble.io
Bubble 是一種視覺化程式語言和應用程式平台即服務，由 Bubble Group 開發，使非技術人員無需鍵入程式碼即可建立 Web 應用程式。相反，使用者透過將元素拖放到畫布上並定義工作流程來控制邏輯來繪製介面。 Bubble 的願景是讓手工編碼在很大程度上變得過時。雖然它是可視化的，但它確實需要一些學習，並且可以用來創建比面向模板的Web 應用程式建構器（例如Wix）更進階的功能。它在學校中用於教育目的，並被其他組織用於商業目的。Bubble 提供 API 整合、模板和插件。該平台隨後還在 Bubble 生態系統內構建的模板、插件和服務中引入了新的利基提供者。
Netlify
netlify.com
Netlify 是一家位於舊金山的雲端運算公司，為 Web 應用程式和靜態網站提供託管和無伺服器後端服務。 其功能包括跨 Netlify Edge、該公司的全球應用程式交付網路基礎設施、無伺服器表單處理、對 AWS Lambda 函數的支援以及與 Let's Encrypt 的完全集成，從 Git 進行持續部署。它提供免費和付費方案。Netlify 客戶包括Google、Facebook、Verizon、NBC、三星、Nike、思科、Atlassian、LiveChat、聯合利華、TriNet、Loblaw、Wieden+Kennedy、HashiCorp、Vue.js、Citrix、Pel...
Vercel
vercel.com
部署具有最佳前端開發人員體驗和最高最終使用者效能的 Web 專案。
Heroku
heroku.com
Heroku 是一個支援多種程式語言的雲端平台即服務 (PaaS)。 Heroku 是最早的雲端平台之一，自 2007 年 6 月開始開發，當時僅支援 Ruby 程式語言，但現在支援 Java、Node.js、Scala、Clojure、Python、PHP 和 Go。因此，Heroku 被認為是多語言平台，因為它具有供開發人員在大多數語言中以類似方式建置、運行和擴展應用程式的功能。 Heroku 於 2010 年被 Salesforce.com 以 2.12 億美元收購。
Zoho Creator
zoho.com
為了你內在的造物主。建造。整合。延長。 工作的未來是數位化的，各種規模的企業都需要快速轉型。 Zoho Creator 是一個低程式碼平台，讓您能夠快速、安全、無縫地進行轉變，無論您的需求和程式設計專業知識有多複雜。
Gitpod
gitpod.io
Gitpod 透過在瀏覽器中提供由 VS Code 提供支援的預先建置協作開發環境來簡化開發人員工作流程。
PythonAnywhere
pythonanywhere.com
在雲端中託管、運行和編碼 Python！ 免費開始使用。我們的基本計劃可讓您存取已安裝完整 Python 環境的電腦。您可以直接從瀏覽器開發和託管您的網站或任何其他程式碼，而無需安裝軟體或管理您自己的伺服器。
Glitch
glitch.com
簡單、強大、免費的工具可用於建立和使用數百萬個應用程式。
Plesk
plesk.com
Plesk 是您在雲端中建置、保護和運行網站和應用程式所需的唯一網站寄存控制面板！取得 Plesk 託管平台！
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美國公司，為其他公司提供漸進式交付和實驗軟體。 Optimizely 平台技術提供 A/B 測試和多變量測試工具、網站個人化和功能切換功能。公司總部位於加州舊金山，在荷蘭阿姆斯特丹、德國科隆、英國倫敦和澳洲雪梨設有辦公室。
Contentful
contentful.com
利用現代內容平台更快啟動。 這是管理內容最簡單、最快的方法：整合您的工具。跨通路發布。使用我們行業領先的應用程式框架解鎖您的團隊。
Render
render.com
Render 是一個統一的雲，可透過免費的 SSL、全球 CDN、專用網路和 Git 自動部署來建置和運行您的所有應用程式和網站。
Cloudways
cloudways.com
專為非凡體驗而打造。託管雲端託管平台。專注於您的業務並避免所有網站寄存麻煩。我們的託管託管保證了無與倫比的性能、可靠性和選擇，以及作為您的擴展團隊的 24/7 支持，使 Cloudways 成為不斷發展的代理商和電子商務企業的最終選擇。
Pantheon
pantheon.io
Pantheon 是一個 WebOps 平台，團隊可以在其中建立、託管和管理他們的網站。 Pantheon 提供您的企業在數位速度和敏捷性方面所需的一切。
Zoho Catalyst
catalyst.zoho.com
使用最簡單的無伺服器平台開闢新天地。 Catalyst 是一個高度可擴展的無伺服器平台，可讓開發人員建置和部署世界級的解決方案，而無需管理伺服器。
IBM Cloud
ibm.com
IBM雲端運算是資訊科技公司IBM提供的一套商業雲端運算服務。 使用 190 多種獨特服務立即開始建造。
Sanity.io
sanity.io
Sanity 是一個統一的內容平台，可讓您的團隊即時協作，跨通路建立引人入勝的數位體驗。
Kinsta
kinsta.com
登入 MyKinsta 儀表板並管理在 Kinsta 上託管的 WordPress 網站。
Exotel
exotel.com
最可靠的雲端通訊公司，提供一流的語音、訊息和用戶驗證 API。解決方案包括號碼封鎖、IVRS、雲端 PBX、虛擬電話號碼、呼叫軟體、簡訊和呼叫自動化。受到全球 2500 多家企業的信賴。
Contentstack
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您想要的數位體驗無所不在 透過唯一由排名第一的無頭 CMS 支援的全自動可組合 DXP，將您的業務拓展到更多地方
BlackMesh
qodeinteractive.com
使用 Qode Interactive 設計的優質 WordPress 主題建立完美的網站。發現具有各種功能和自訂選項的令人驚嘆的設計。
Engine Yard
engineyard.com
Engine Yard 是一家總部位於加州舊金山的私人平台即服務公司，專注於 Ruby on Rails、PHP 和 Node.js 部署和管理。
Storyblok
storyblok.com
Storyblok 是無頭內容管理系統，讓 10 萬多名開發人員和內容團隊能夠在任何數位管道上創造更好的內容體驗。
Northflank
northflank.com
全面的開發人員平台，可透過強大的 UI、API 和 CLI 建置和擴展微服務、作業和託管資料庫。
Koyeb
koyeb.com
一個平台，您的一切服務。 Koyeb 統一平台可讓您結合您喜歡的語言、框架和技術。借助流行語言的本機支援和內建 Docker 容器部署，可以部署任何應用程式。透過易於使用且可擴展的無伺服器平台運行低延遲、響應迅速的 Web 服務和事件驅動功能。
Flywheel
getflywheel.com
一體化 WordPress 代理託管平台。 在一個管理客戶的 WordPress 網站，賺取經常性收入，並持續取悅他們。