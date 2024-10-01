替代項 - Alloy Automation

entri

entri.com

Entri 是自訂網域的 API。我們使您的應用程式能夠輕鬆連接、保護、銷售和支援自訂網域。 POWER 透過提供自訂網域來激勵產品升級。 Entri Power 讓您只需幾行程式碼即可快速輕鬆地部署此功能。銷售 透過直接從您自己的應用程式 UI 向您的用戶銷售網域來創建新的收入來源。 Entri Sell 是一種免費產品，無論頂級域名如何，都會支付業內最高的佣金。整合就像添加幾行程式碼一樣簡單 - 無需成為註冊商。連線 透過自動為使用者設定 DNS 記錄，推動更快的使用者採用和更好的保留。 Entri Connect 為連接自訂網域創造了無縫的使用者體驗，並支援 35 個 DNS 提供者（並...