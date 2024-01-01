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Alloy.ai 是一個需求和庫存控制塔，旨在幫助消費品品牌銷售更多產品、節省時間並解決複雜的供應鏈挑戰。 Alloy.ai 建立在一個由850 多個預先建置連接器提供支援的資料平台上，將每日SKU 商店級POS 和庫存資料與供應鏈資料整合在一起，讓品牌能夠全面、即時地了解其網路中的需求和庫存。我們的雲端平台是感知問題和機會、立即回應並預測哪些銷售和供應鏈問題可能變成重大問題的中心樞紐。 Alloy.ai 受到從財富 500 強到數位原生企業的信賴，包括費列羅 (Ferrero)、Bic、勝牌 (Valvoline)、Bosch 和 Melissa & Doug。客戶通常會實現 35% 以上的缺貨減少、 5% 以上的利潤影響以及與零售合作夥伴的數百萬美元的增量訂單。
目錄:
Business
零售分析軟體

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