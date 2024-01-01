Allganize AI文件理解平台Alli旨在為各種企業生產力挑戰提供創新解決方案。 Alli提供AI聊天機器人、企業chatGPT和AI OCR，使其成為文件處理和分析的一站式解決方案。 它使用機器學習和模式識別來處理結構化和非結構化文檔，實現卓越的準確性，成功率超過 99%。 Alli GPT 特別適合企業搜尋用例，因為它提供來自內部和外部來源的準確答案，而無需搜尋多個文件。 另一方面，Alli Capture 可以自動從結構化和非結構化文件中捕獲數據，從而顯著減少手動處理時因錯誤和低效率而導致的時間和成本。 Alli Answer 是一款自然語言處理工具，可以快速且準確地回答使用者的問題，以使用者友善的方式組織資訊。 Allganize 解決了不同行業面臨的生產力難題，包括遊戲、資訊科技、電子商務、公共部門、建築、石油和天然氣、保險、金融服務和人力資源。 Allganize 的預訓練模型和先進的資料流模型可以在幾天內為這些行業建立客製化解決方案，而無需編碼。它還透過遵守安全法規和標準、實施安全設計實踐以及進行持續審查以確保平台的安全性來保持高水準的安全性。 。

網站： allganize.ai

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