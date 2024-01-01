替代項 - AllEvents

ClassBento

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ClassBento 專注於有趣的藝術、手工藝和烹飪課程。由於這一重點，我們為該類別提供了比其他提供者更好的體驗。我們提供的小部件可協助教師從自己的網站取得和管理預訂、公共即時預訂日期、私人團體請求以及禮品卡。我們還提供了一個領先的市場，客戶可以在其中發現和預訂附近或虛擬舉辦的數千個課程。我們的使命是為當地藝術家和創客提供支持，以節省時間並賺取更多收入。我們在美國、美國和非洲聯盟設有本地團隊來提供本地支援。我們很榮幸入圍 Digiday 最佳活動平台決賽，並且因積極社會影響而榮獲英國中小企業國家商業獎。