替代項 - Alitu

Audiorista

audiorista.com

使用 Audiorista 釋放內容的潛力，這是製作您自己的自訂媒體應用程式的終極工具。將您的有聲讀物、播客、電子書、課程等無縫地轉變為一個迷人的基於訂閱的平台，以滿足您的現有受眾和新愛好者的需求。最好的部分？您不需要任何編碼專業知識！打造完美的媒體應用程序，並提供獨特的品牌、直覺的導航和無縫播放功能。自訂各個方面以創建出色的用戶旅程並讓您的受眾著迷。選擇 Audiorista 並將您的業務徹底轉變為訂閱服務。