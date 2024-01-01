Algomo 是一個由 AI 驅動的生成平台，旨在透過自訂的類似 ChatGPT 的網站機器人自動提供客戶支援。它允許企業有效地解決客戶支援交互，透過機器人處理請求，在必要時升級問題，並且無需培訓或維護即可進行操作。 Algomo 的平台透過即時回答重複的客戶問題來發揮作用，從而降低成本並提高客戶滿意度 (CSAT) 和員工敬業度分數。它可以自動對支援互動進行標記、分類和分類，從而減少處理時間和手動任務。此外，它還為客服人員提供人工智慧建議和即時螢幕共享，以縮短回應時間並提高工作效率。 Algomo 對於希望實現以下目標的企業特別有用： * 自動化客戶服務：透過自動化解決大多數支援互動。 * 提高效率：減少用於客戶支援的時間和資源。 * 提高客戶和員工滿意度：透過更快的解決方案和更少的手動任務。 * 國際擴張：憑藉其多語言功能，它是企業在全球擴張的理想選擇。

目錄 : Productivity 聊天機器人軟體

網站： algomo.com

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