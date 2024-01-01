替代項 - Aistetic
Esenca
esenca.ai
Esenca 是一種人工智慧身體測量解決方案，它使用最先進的技術為您的客戶提供即時尺寸建議，並為您提供有關他們需求的見解。 Esenca 可以無縫整合到任何網站中，並且可以從任何網路瀏覽器訪問，使用戶無論身在何處，都能夠在 30 秒內獲得 100 多項身體測量結果和尺寸建議。除了身體測量解決方案之外，Esenca 還提供手部和腳部測量功能，以及虛擬試穿體驗，使用戶能夠根據尺寸詳細資訊了解特定服裝穿上後的效果。欲了解更多信息，請訪問我們的網站：https://www.esenca.ai/ 如果您有任何疑問，請透過網站或透過 [email protected] 與我們聯繫
3DLOOK
3dlook.ai
3DLOOK 是全球領先的專利行動人體掃描技術的創造者，該技術透過為購物者提供個人化的合身和尺寸建議以及虛擬試穿來推動零售創新，幫助品牌減少退貨，同時提高轉換率和 AOV。我們的身體數據分析為品牌提供了可操作的見解，以根據實際準確的體型和測量數據重新定位購物者，這些數據也用於優化設計、產品開發、庫存規劃和分銷，創建更永續的商業模式。 3DLOOK 已獲得 Gartner® 2021 年零售技術成熟度曲線™認可，榮獲 2019 年 LVMH 創新獎和 IEEE 零售數位轉型大挑戰，並被評為 2020 年新世界先鋒之一。解決方案 YourFit 3DLOOK 的 YourFit 是第一個也是唯一一...