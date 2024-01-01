替代項 - airfocus

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將您的 Excel 變成任何人都可以駕駛的洞察機器。將電子表格視覺化為預測儀表板，自動化財務報表，並協作進行假設分析和風險分析，同時保護模型、敏感資料並準確控制每個人可以與之互動的程度。保持電子表格的靈活性 - 使用熟悉的 Excel 語法 - 包括動態數組和 XLOOKUP - 快速分析模型及其場景，並為您的團隊建立互動式視覺化。盡在掌控 - 提高團隊的能力，以您控制的安全且有組織的方式從中央電子表格中獲取見解並向其提供資訊。在幾分鐘內獲得答案 - 為您的團隊建立一個視覺化層，以向中心模型提出「假設」問題，分析場景和風險，並在幾分鐘內分享互動式見解。錯誤更少，安全性更高 - 提高數據準確性，...