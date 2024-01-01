使用 WebCatalog Desktop 上「AILab Tools」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

AILab Tools 是一個人工智慧平台，提供一套線上圖像編輯功能。它利用人工智慧來促進一系列影像操作和增強，例如黑白影像著色、清晰度增量、對比度調整和無損影像放大。 該平台還擁有用於不同任務的專用工具，例如肖像動畫、照片年齡變更、照片性別交換和圖像風格變更。 利用 AILab 的 API，使用者可以開發自己的自訂影像處理應用程式。一些主要產品包括AI背景去除、圖像AI和人像AI。 在「AI肖像」類別中，可以使用臉部表情改變、髮型改變、年齡和性別交換等功能。另一方面，「影像人工智慧」類別涵蓋影像放大、照片增強、人工智慧照片著色和影像去霧等服務。 「AI 背景消除」有助於消除一般背景和肖像背景。除了這些主要功能之外，AILab Tools 還提供其他實用功能來提高照片和肖像的品質。

網站： ailabtools.com

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