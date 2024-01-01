AIhelp是一家全球客戶支援平台公司，總部位於香港。該公司成立於2014年，目前擁有80多名員工，為32個國家和地區的12,000家客戶提供服務。 它專為熱衷於客戶關係和滿意度的公司而設計，使其更加強大、個性化和高效。我們的目標是透過為公司提供易於使用的 20 多種語言的所有工具和技術基礎設施，促使他們提供強大的支援、成熟的服務和積極的參與。 AIhelp 是一個人工智慧客戶支援平台，用於行動和網路的訊息傳遞和操作，包括許多客戶支援功能，例​​如應用程式內訊息傳遞、人工智慧聊天機器人、自動檢查表單、推播通知、警報、Spotlight、應用程式索引等等。 它使您能夠使用機器學習進行強大的基於雲端的分析來提供個人化支持，以提高排名和保留率並立即解決客戶問題，並且它可以高效地理解大量數據，從而使客戶保持快樂和滿意。

目錄 : Utilities 聊天機器人軟體

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