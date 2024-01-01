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愛給網（Aigei.com），提供音效、背景音樂、3D模型、影片片段等豐富的數位媒體資源。它既提供知識共享 (CC) 許可證下的免費使用資源，也提供各種資產的付費商業許可證。 資源的主要類別包括： * 音效（691,000+項目）涵蓋自然環境、生活場景、人聲、動物、戰爭等。 * 背景音樂/BGM（43,900+ 項）涵蓋不同情緒和主題，如遊戲、電影、短片。 * 3D模型（一般模型、專用模型、材質/紋理等各種類別） * 影片模板、素材與視覺特效資源 * 2D 圖形資源，如圖示、插圖、背景等。 * UI元素、角色、技能等遊戲美術資源 * 教育教學與軟體工具/插件

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