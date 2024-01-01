替代項 - AI Writer
Notion
notion.so
Notion 是一個提供資料庫、看板、wiki、日曆和提醒等元件的應用程式。使用者可以連接這些元件來建立自己的系統，用於知識管理、筆記記錄、資料管理、專案管理等。這些組件和系統可以單獨使用，也可以與其他組件和系統合作使用。
Grammarly
grammarly.com
Grammarly 是一家美國跨國科技公司，開發同名軟體，這是一種使用人工智慧和自然語言處理的英語數位寫作工具。透過機器學習和深度學習演算法，Grammarly 的產品提供語法檢查、拼字檢查和抄襲檢測服務，以及有關寫作清晰度、簡潔性、詞彙、表達風格和語氣的建議。該軟體於2009 年7 月在烏克蘭基輔首次發布。 Grammarly 總部位於舊金山，並在基輔、紐約市和溫哥華設有辦公室。
QuillBot
quillbot.com
QuillBot 的釋義工具受到全球數百萬人的信賴，可以使用最先進的人工智慧來重寫句子、段落或文章。
Wordtune
wordtune.com
你的想法用言語表達。透過清晰、引人注目和真實的寫作準確地表達您的意思。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一個美國行銷自動化平台和電子郵件行銷服務。該平台是其營運商 Rocket Science Group 的商業名稱，該公司是一家美國公司，由 Ben Chestnut 和 Mark Armstrong 於 2001 年創立，Dan Kurzius 後來加入。 “Mailchimp 以其最受歡迎的電子賀卡角色命名，於 2001 年推出，多年來一直是一個副項目，每月收入數千美元。” Mailchimp 最初是一項付費服務，並於 2009 年添加了免費增值選項。一年之內，其用戶群從 85,000 人增長到 450,000 人。到 2014 年 6 月，它每月代表用戶發送超過 10...
Copy.ai
copy.ai
我們創造了世界上最先進的人工智慧文案，使您能夠在幾秒鐘內創建行銷文案！
Jasper
jasper.ai
利用人工智慧創建內容的速度提高 5 倍。 Jasper 是最高品質的 AI 文案工具，擁有超過 3,000 條 5 星評論。最適合撰寫部落格文章、社群媒體內容和行銷文案。
Podium
podium.com
透過評論、訊息、付款、網路聊天等為您的企業提供不公平的優勢。
Craft
craft.do
Craft 是專為數位設備而設計的，它帶回了寫作的樂趣。 Craft 是一個用於創建精美文件和筆記並分享您的想法的工具。您在 Craft 中創建的所有內容都可以一鍵共享。 Craft 支援內聯降價、反向連結、程式碼片段、圖像、影片、附加 PDF 檔案和豐富的連結預覽。
Rytr
rytr.me
Rytr 是一款由人工智慧驅動的寫作工具，可協助您在短短幾秒鐘內以極低的成本創建高品質的內容！
SEMrush
semrush.com
SEMrush 提供 SEO、PPC、內容、社群媒體和競爭性研究的解決方案。受到全球超過 6000000 名行銷人員的信賴
Writesonic
writesonic.com
Writesonic 讓您可以非常輕鬆地在幾秒鐘內撰寫高效能文章、登陸頁面、廣告、產品描述等。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一個以資料優先的參與平台，它將智慧嵌入您的工作流程中，幫助您執行、分析和改進您的成長策略。
Simplified
simplified.com
一體化數位設計平台可協助您以前所未有的方式創建內容、擴展品牌並與團隊合作。講述故事所需的一切都集中在一個地方。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 該公司成立於1995年，後於2015年出售給Endurance International。
Writer
writer.com
Writer 是一款人工智慧寫作助手，可以幫助團隊中的每個人寫好文章。隨時隨地製作清晰、一致且符合品牌的內容。今天免費試用。
TextCortex
textcortex.com
一款 AI 工具即可撰寫您的所有內容。 行銷、銷售和網站文案只需幾秒鐘即可完成。由尖端人工智慧提供支援。整合於 1000 多個平台。
Writecream
writecream.com
A.I 為冷電子郵件和內容創作提供動力。
Frase
frase.io
透過整合的內容優化和對話式人工智慧工具來增加自然流量、轉換率和收入。立即建立一個免費帳戶。
GravityWrite
gravitywrite.com
利用 AI 增強您的內容創作。 在幾秒鐘內創建部落格、廣告文案、電子郵件、社交媒體貼文等！
GetGenie Ai
getgenie.ai
使用 GetGenie - 您的個人人工智慧助理，寫作和排名速度提高 20 倍。 無論是 WordPress、SaaS 應用程式或聊天機器人 — GetGenie Ai 都能協助您涵蓋各個領域、各個工作領域！
Ludwig
ludwig.guru
語言搜尋引擎和智慧翻譯器可幫助您找到完美的單字或句子來表達您的想法。
Hypotenuse AI
hypotenuse.ai
讓人工智慧在幾秒鐘內寫出您的內容。 沒有作家的障礙。 提供一些關鍵字，我們將利用我們擁有豐富的世界知識的世界級人工智慧，立即將它們轉化為完整的文章和行銷內容。
Hive
hive.com
適用於快速移動團隊的第一生產力平台。管理專案、追蹤任務並與各種規模的團隊合作。立即開始 14 天免費試用。
NeuronWriter
neuronwriter.com
優化您的網站內容，讓 Google 喜歡它。 具有語義模型 (NLP)、Google SERP 分析和競賽資料的高級內容編輯器。 NEURONwriter 可以幫助您根據使用者意圖規劃和最佳化內容！
Molin AI
molin.ai
立即生成內容。 Molin 是一種人工智慧，可以在幾秒鐘內用幾個單字寫出獨特且高品質的內容。
ContextMinds
contextminds.com
ContextMinds 幫助您集思廣益和研究主題，以開發 SEO 優化的內容，使您成為所在領域的權威。
Textero AI
textero.ai
利用 AI 寫得更好
Headline Studio
coschedule.com
排名第一的免費標題分析器。撰寫可增加流量、分享和搜尋結果的標題。
ContentBot
contentbot.ai
寫入速度提高 10 倍。使用世界上最先進的人工智慧為您寫作。部落格內容、登陸頁面、廣告文案等等。