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網站： ahsuite.com

使用 WebCatalog Desktop 上「Ahsuite」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

Ahsuite 可讓您在易於使用的客戶入口網站中組織客戶通信，因此不會遺漏或遺失任何內容。它具有乾淨、簡約的設計，重點是您想要顯示的工作：儀表板、Figma 板、幻燈片、影片、報告或其他任何內容。如果它可以嵌入到 iframe 中，您就可以在客戶端入口網站中共用它。我們的客戶入口網站是安全的、有組織的、自助服務的。一旦您嘗試了 Ahsuite，您將永遠不會再回到透過電子郵件發送連結的狀態。 Ahsuite 配備了一套專為數位代理商打造的強大協作工具。這意味著您可以告別 Trello、Slack、DropBox 和 LastPass，因為 Ahsuite 讓您只需一次登入即可完成所有操作。透過專業版或代理商計劃，您還可以存取我們的自由工作者和代理商的獨家網路。因此，您甚至可以使用 Ahsuite 來組建您的團隊！入門計畫免費提供任務、文件、對話和最多 10 個入口網站！
目錄:
Business
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