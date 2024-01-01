替代項 - Agora World
VRChat
hello.vrchat.com
VRChat 是一個線上虛擬世界平台，由 Graham Gaylor 和 Jesse Joudrey 創建，由 VRChat, Inc. 營運。該平台允許用戶透過用戶創建的 3D 頭像和世界與其他人進行互動。
Spatial
spatial.io
跳入空間查看無數的元宇宙畫廊、空間和活動。在手掌中體驗虛擬宇宙。您可以從任何地方參與！ 探索藝術家和企業家的精心創作。與專家、朋友會面，並與來自世界各地的 Spatial 社群聯繫，參加文化活動。 創建一個看起來像你的頭像。然後開始免費建立自己的畫廊！
Trezi
trezi.com
Trezi 是一款針對 AEC 產業的沉浸式 VR 產品，支援即時協作體驗 3D 建模軟體和建築軟體的設計。
MeetinVR
meetinvr.com
MeetinVR 致力於成為企業 VR 協作領域的領導者。我們創造了一個全新的宇宙，針對分散式團隊中的商務會議進行了最佳化。創新、創造性和批判性思維，加上註重細節的設計和以用戶為中心，為每位客戶帶來了卓越的體驗。該工具的設計和開發是為了幫助企業提高遠端協作的品質和有效性。透過利用 VR 技術，我們的客戶看到了對其遠距工作文化的積極影響，因為轉向更互聯和更具吸引力的會議，使他們能夠提高團隊凝聚力。此外，我們的平台可協助企業消除不必要的旅行、減少環境足跡並實現永續發展目標。
Breakroom
breakroom.net
Breakroom 是數位協作和參與的下一代發展——一個完全可自訂的 3D 環境，專為滿足您的所有虛擬需求而建置。新的工作世界不再是您所陷入的 2D 視訊會議地獄。它是一種身臨其境的數位體驗，可增強聯繫、協作和溝通能力。遠程並不一定意味著遠離——創造一個人們願意參與的世界。 Breakroom 領先的 Metaverse 平台充滿了強大的功能和功能，讓不可能成為可能。它使您可以輕鬆地立即創建和自訂自己的品牌虛擬世界，適合所有類型的受眾參與。從數位工作空間、會議和虛擬教室到電影節、新書發表會和社交活動，Breakroom 可以讓您靈活地完成這一切。您甚至可以在幾分鐘內建立一個連結到內建市場的電子...
MootUp
mootup.com
MootUp 是唯一一個虛擬會議和活動平台，可為世界各地的活動專業人士和機構提供無需下載即可訪問的跨設備3D 環境，為與會者提供真正身臨其境、引人入勝的體驗，從而安全地實現協作和連接任何規模的觀眾。
vTime
vtime.net
vTime 是 VR 社交網絡，只需添加虛擬實境耳機，即可將不起眼的智慧型手機轉變為通往外部邊緣的護照。這款免費應用程式適用於Samsung Gear VR、Oculus Rift、Windows Mixed Reality、Google Cardboard、Google Daydream、iOS 和Android，讓任何人、任何地方都可以在不斷增長的令人難以置信的虛擬環境庫中與朋友進行社交。
Yulio
yulio.com
Yulio 的使命是透過讓 VR 成為簡單、行動化且經濟實惠的商業工具來建立最好的 VR 和 AR 簡報軟體。無論您是希望在投標過程中脫穎而出的建築師、希望在迭代之間發現錯誤的室內設計師，還是希望在下一次推介/會議中給人留下深刻印象的銷售人員，Yulio 都是適合您的工具。 Yulio 是一款一體化工具，適合那些正在尋求建築、室內設計以及利用視覺敘事力量的所有行業的 VR 應用程式的人。透過我們廣泛的可自訂功能、內建雲端渲染平台和各種集成，您可以設計令人驚嘆的沉浸式演示文稿，並解鎖更詳細地講述視覺故事的能力。隨著我們不斷創新並創造新工具供用戶使用，Yulio 成為您保持前瞻性思維的一站式平台，...
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR：利用 XR 解決方案徹底改變未來 公司概述 SynergyXR 坐落在充滿活力的丹麥奧胡斯市，是擴展現實 (XR) 領域的創新燈塔。源自於對製造和能源領域的深刻理解，我們已發展成為一支強大的力量，專門致力於將擴增實境和虛擬實境工具帶入商業技術的最前沿。我們的專業知識不僅在於制定未來的解決方案；還在於制定未來的解決方案。它使它們易於訪問且實用，以滿足當今動態的業務需求。尖端功能 在 SynergyXR，我們不僅創造工具；我們還會創造工具。我們正在塑造體驗。我們的產品不僅僅是軟體；它們是通往互動和協作新維度的門戶。我們的 XR 解決方案專注於使用者友好的介面和強大的功能，可無縫...
Virbela
virbela.com
Virbela 為遠距工作、學習和活動建立引人入勝的虛擬世界。 Virbela 由行為心理學家團隊於 2012 年創立，其使命是幫助組織和人們在遠端優先的未來中蓬勃發展。憑藉具有深度社交和協作功能的沉浸式 3D 空間，Virbela 將線上業務和麵對面體驗帶入生活，同時使遠端團隊能夠更加緊密地聯繫和提高工作效率。 Virbela 由 eXp World Holdings, Inc.（納斯達克股票代號：EXPI）所有。要參觀我們的虛擬辦公室、教室、活動空間等，請造訪 Virbela.com 並在 Twitter 和 LinkedIn 上關注我們。