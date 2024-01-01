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AFAS Software 是一家荷蘭家族企業，致力於為企業開發軟體產品。透過我們的應用程序，我們努力盡可能減少管理工作，或盡可能讓它變得不那麼無聊。我們相信我們的員工是我們最寶貴的資產，他們的目標是讓我們的 12,000 名客戶滿意。 我們的大部分利潤直接捐給 AFAS 基金會，我們希望透過基金會幫助其他人實現他們的夢想。我們相信專案會對人們的生活產生巨大影響並激勵其他人也參與其中。簡而言之，AFAS 基金會致力於實現永續性、品質、尊重和透明度。
目錄:
Business
企業資源規劃系統

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