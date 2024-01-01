ADXL 是一款 AI 自動化工具，讓企業能夠在一個地方輕鬆地在多個社群媒體管道（包括 Google、Facebook、LinkedIn、TikTok、Instagram 和 Twitter）上進行廣告活動。 該工具不需要任何技術技能或認證，任何人都可以使用。透過 ADXL 的 AI 優化複製和重定向選項，企業可以提高參與度、轉換率並快速擴大規模。 此工具提供的解決方案可擴大覆蓋範圍並增強控制，從而輕鬆有效地管理多個管道。經過七年廣告活動行為資料訓練的人工智慧可以智慧地管理預算並自動提供具有成本效益的管道，從而無需手動優化。 該平台提供跨渠道優化和渠道可見性，提高投資回報率以及分析和指標的透明度。 該工具提供人工智慧驅動的技術，可根據預先建立的超級定位細分和重定向就緒清單來匹配客戶。此外，ADXL 的即時線索行銷活動包含 Facebook、LinkedIn 和 Google 線索廣告，跨平台建立簡化的自動化，並減少建立數百個重新導向清單的麻煩。 該工具還附帶簡單有效的轉換追蹤功能，可透過單一程式碼片段安裝和管理。整體而言，ADXL 是一種經濟高效、智慧的工具，可簡化並增加收入，同時提高投資報酬率。

網站： adxl.ai

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