替代項 - Advantage Club
Connecteam
connecteam.com
Connecteam 是一款以行動為優先的勞動力管理應用程序，具有一套強大的工具，旨在幫助擁有無辦公桌團隊的組織改善溝通、留住員工並提高營運效率。 Connecteam 讓管理人員將業務流程置於自動駕駛狀態並專注於業務成長，同時也讓員工解放出來，提高工作效率、專業和滿意度。透過行動優先的自訂清單、表格和報告節省時間並提高工作效率；使用 GPS 時鐘安排輪班並追蹤工作時間；簡化員工溝通、提升專業技能、管理日常任務等等，一切盡在一個應用程式中。透過 Active Directory 單一登入 (SSO) 確保系統管理員安全且輕鬆地登入。
Keka
keka.com
招募不僅僅是一步完成的事情，因為它涉及整個過程中的各個複雜階段。找到合適的人才是建立成功商業環境的基石。因此，Keka 將為您提供出色的功能，例如多平台候選人搜尋、技術評估、記分卡等，這將幫助您透過 Keka 的申請人追蹤系統提供面向未來的招募體驗。
Workvivo
workvivo.com
Workvivo 是一個員工體驗平台 (EXP)，它透過讓員工表達自己的意見並幫助每個人感到被包容（無論他們在哪裡工作）來簡化溝通並提高參與度。該平台將員工溝通、參與、內部網路和衡量功能統一到一個現代員工應用程式中，該應用程式可以捕捉組織的心跳並將其文化帶入生活。 Workvivo 成立於 2017 年，取得了巨大的成長，並於 2023 年被 Zoom 收購。
Zimyo
zimyo.com
Zimyo 是一個廣泛的人力資源技術平台，可解決複雜的人力資源挑戰，同時簡化和自動化日常人力資源運作。 Zimyo 受到 Bajaj Capital、Yashraj Films、TVF、Apollo Tyres、Capital Motion、SOHO House、Qatar Wire Products 和其他 2,000 家現代組織的信賴，提供一整套產品，包括人力資源和薪資、出勤、績效、申請人追蹤、參與度和40 個其他模組。透過利用這些解決方案，任何規模的組織都可以自動化人力資源運營、運行無錯誤的工資單、按時支付工資、跟踪員工出勤、入職/離職員工、跟踪員工績效、解析簡歷、發送錄用通知書等等。與...
Motivosity
motivosity.com
Motivosity 是一款以人為本的認可和獎勵軟體，它可以團結您的公司，並透過感恩和社交聯繫吸引您的員工。我們透過社群和聯繫為團隊打造引人入勝的體驗，同時鼓勵頻繁的認可和獎勵，並提供可行的員工見解。平均採用率為 96%，並與 Slack、Microsoft Teams、ADP、Workday 或任何 HRIS 建立整合。擁有員工喜歡使用的軟體從未如此簡單，同時也讓您的工作變得更輕鬆！
Assembly
joinassembly.com
Assembly 是一個現代人工智慧驅動的參與平台，可簡化整個組織的認可、獎勵、內部溝通和協作。這個單一、便利的中心提供全面且多功能的參與解決方案，包括公告、人工智慧工作場所助理、競賽、調查等。 Assembly 提供廣泛的獎勵，例如禮品卡、客製化贈品、文化獎勵和慈善捐贈，培養員工感到受到重視、讚賞和聯繫的工作場所文化。強大的分析功能使管理者能夠深入了解公司情緒，確保創造一個讓員工感到被傾聽和理解的環境。以有意義的方式認可您的團隊將核心價值與認可相結合，以鼓勵團隊每天擁抱。透過禮品卡、客製化贈品、文化獎勵和慈善捐贈等大量獎勵來提高知名度。自動實現里程碑和週年紀念日識別 透過自動自訂的喊話來慶祝...
Workhuman
workhuman.com
Workhuman 是一家跨國公司，總部位於馬薩諸塞州弗雷明漢和都柏林，提供基於雲端（軟體即服務）的人力資本管理 (HCM) 軟體解決方案。 其社會認可解決方案旨在讓員工相互認可和獎勵，以激勵與公司價值觀相符的績效和行為。 Workman 的部分客戶包括賽門鐵克、Intuit、捷藍航空、思科和洲際酒店集團。 2019 年 2 月，該公司更名為 Work human。
Bonusly
bonus.ly
Bonusly 是開啟成功工作場所的第一條途徑！它是推動員工敬業度、認可和獎勵以及績效提升的引擎。在 Bonusly，我們相信您的業務成功是由高度敬業且高績效的員工和團隊所推動的。我們的績效支援解決方案可以透過獎勵員工里程碑、透過同儕認可建立有意義的關係、實現一致的回饋以及為經理提供釋放團隊全部潛力所需的工具和見解來幫助您推動和維持高績效。使用 Bonusly 建立工作文化，培養員工的價值感、歸屬感，並為他們對企業發展的貢獻感到自豪。今天就開始免費試用！認可和獎勵員工最簡單的方法。透過 Bonusly 提高員工敬業度和留任率。
Pingboard
pingboard.com
Pingboard 是一個訂閱軟體平台，為員工與員工主要位於遠端或分佈在多個地點的公司提供解決方案。 Pingboard 的功能可協助人力資源、營運、內部溝通和其他高階領導專業人員組成的部門傳達與整個公司相關的訊息。 Pingboard 還具有一些功能，可以幫助組織中的每個人了解誰是誰以及誰做什麼，然後以有意義的方式與這些同事聯繫。
FlowyTeam
flowyteam.com
flowyteam.com • 策略規劃• OKR • KPI • 任務（包括看板） • 項目（包括甘特圖） • 白板• 報告• 潛在客戶• 客戶• 參與• 票證• 表格和調查• 360° 審核• 獎勵• 出席•休假• LMS • 透過執行策略並透過策略、OKR 和KPI 有效實現關鍵指標，超越您的同行- 透過點擊按鈕產生即時報告和KPI 儀表板，在這個敏捷的商業世界中做出更快、更明智的決策 - 🙂透過獎勵系統、每週簽到、一對一和內部排名來吸引和激勵您的員工和團隊 - 透過易於應用和有效的專案（包括甘特圖）全面了解您的專案）和任務（包括看板）管理；輕鬆產生專案發票 - 💡透過我們的白板和範...
Quantum Workplace
quantumworkplace.com
Quantum Workplace 有助於讓工作每天變得更好。我們協助組織改善員工體驗、激發影響力並營造員工成功的磁性文化，進而吸引和留住頂尖人才。我們的一體化員工成功平台透過持續的洞察力和行動來推動敬業度和績效。我們的敬業度套件可協助組織制定整體傾聽策略，以識別和解決員工體驗中的差距。我們的績效管理工具為團隊成長、發展和調整提供資源，以獲得最大成功。解決方案包括員工調查、行動規劃、目標、回饋、績效評估、認可、一對一、人才評估、繼任計畫以及全國知名的最佳工作場所競賽。要了解更多信息，請訪問 www.quantumworkplace.com。
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday Plum 具有多貨幣和多區域功能，有助於在全球範圍內實現獎勵、激勵和支付計劃的自動化。我們透過使用大規模工作流程的獎勵積分系統，讓行銷和銷售團隊可以輕鬆地在整個客戶生命週期中發送獎勵、激勵措施和電子禮物。我們與 CRM、調查工具和電子郵件工具集成，並提供 API 解決方案以直接與您的產品整合。數千家各種規模的企業，從新創公司到大型企業，都使用 Xoxoday 的商業貨幣來發送獎勵、福利、激勵和支付支出。超過 2000 名客戶已在全球範圍內發出超過 8000 萬份獎勵，使 Plum 成為品牌支付的支柱。
KudosLink
kudoslink.com
KudosLink 是 CultureBoard 的一部分，是一款員工認可軟體，可幫助公司建立更牢固的關係、認可成就並建立健康的工作場所文化。 KudosLink 受到 Canva、Tesla 或 Amazon 用戶的信任，是人力資源經理和員工之間的強大聯繫，可提高組織各個層面的幸福感和參與度。憑藉其以模因為動力的概念，只需點擊幾下，KudosLink 就可以成為一個令人愉快的欣賞平台，您可以幫助人們感受到更大的一致性和參與感並提高績效。
Winningtemp
winningtemp.com
我們的團隊成功平台透過傾聽每位員工的意見並為領導者提供相關的見解和行動來幫助您創建成功的團隊和健康的組織，從而提供清晰、可衡量的結果。我們可以騰出時間，讓您的領導者可以專注於真正重要的事情。我們的解決方案以科學為基礎，以數據為動力，以人工智慧為驅動，幫助全球各地的組織更輕鬆地提高敬業度，並降低壓力水平和員工流動率。只需一眼，您即可了解整個組織的整體溫度。這使您可以輕鬆發現員工喜歡或希望發展的領域，讓您有機會在挑戰升級之前發現挑戰，並共同創造成功的結果。
Engagedly
engagedly.com
Engagedly 是一款包含員工敬業度元素的績效評估軟體。它簡單但靈活且強大，足以與各種規模的快速發展的公司合作。請求演示！
Compt
compt.io
Compt 是排名第一的津貼軟體，可根據公司的需求完全客製化，100% 符合 IRS 標準，並且能夠支援全球團隊。借助 Compt，您可以輕鬆提供現成的客製化福利津貼，讓您的員工滿意，而無需承擔管理員工福利或津貼計劃通常需要的行政負擔。從 25 個主要支出類別（例如健康與保健、學習與發展、膳食、手機）中進行選擇，並邀請您的員工使用他們的資金，而我們的軟體則負責管理其餘的支出。 Compt 讓您的員工定期更新其餘額和使用信息，保持全面的稅務合規性，並確保您的人力資源團隊擁有一個易於使用的中央平台來管理福利，該平台包容且靈活地滿足您企業的獨特需求。除了額外津貼和即期獎金功能外，Compt 還提供費...
Awardco
award.co
Awardco 透過價值驅動的認可和獎勵來提高生產力、減少支出並建立文化。透過 Awardco 與 Amazon Business 和德勤的獨特合作關係，存取全球最大的獎勵網絡，並為您的員工獎勵獲得稅務合規支援。在一個簡單易用的平台上享受任何類型的美元兌美元識別計劃。
CorporateGift.com
corporategift.com
企業禮品是一個禮品平台，專為持續的程序性禮品而開發。購買、儲存和設定所有內容一次，然後在幾分鐘內提高參與度。我們的解決方案圍繞著三大支柱組成：確保收件人滿意度的各種產品、實現無縫流程控制的先進技術和自動化，以及隨時準備提供最佳實踐和支援以確保滿足每個客戶需求的專家團隊。
Vantage Circle
vantagecircle.com
我們是一個屢獲殊榮的員工敬業度和認可平台，透過人工智慧驅動和基於SaaS 的創新解決方案（即Vantage Rewards、Vantage Pulse、Vantage Perks 和Vantage Fit），幫助人力資源專業人員建立成功的工作文化。我們擁有來自全球 700 多個客戶的超過 200 萬名員工的用戶群。使用我們平台的員工可以：將獎勵積分兌換為全球獎勵目錄中 1000 多個品牌的禮品卡、從亞馬遜商店購買產品、預訂體驗或從 59 多個國家/地區的可用選項中購買商品。它還允許與 Teams 和 Slack 等工具無縫集成，使識別變得輕鬆。我們的平台還提供一系列福利，例如長期服務獎，包括週...
HeyTaco
heytaco.chat
HeyTaco 透過社會認可和獎勵將人們聚集在一起，創造了一個更充滿活力的工作場所。 HeyTaco 有趣且獨特的善意貨幣（炸玉米餅）將有助於建立更牢固的聯繫、鼓舞士氣並提高整體團隊的幸福感。主要優點： - 促進正向溝通 - 建立友誼 - 鼓勵人們表達感激之情 - 培養欣賞文化 - 將公司價值觀融入生活 - 提高員工士氣 - 提高敬業度 - 幫助遠距團隊建立聯繫 新！透過 HeyTaco 捐贈者模式建立捐贈文化
Peoplelogic
peoplelogic.ai
Peoplelogic 為成長型企業提供人員和績效管理工具。我們正在申請專利的技術將參與度和倦怠訊號整合到一個 StayFactor™ 分數中。結合我們的組織網絡分析圖 (ONA)，您將擁有培養高績效團隊、發現內部協作模式、識別孤島和瓶頸以及突出聯繫最緊密和聯繫最緊密的員工所需的一切。透過 Peoplelogic，您將獲得做出有影響力的業務決策所需的所有數據和見解。
Snappy
snappy.com
Snappy 是一家屢獲殊榮的一體化禮品公司，致力於傳播歡樂、分享感激之情，並消除送禮過程中的猜測。 Snappy 成立於2015 年，在2021 年、202 年和2023 年被評為Inc. 在東北地區發展最快的公司之一。信賴的禮品夥伴適合用作個人禮物。 Snappy 已向全球發送了超過 300 萬份禮物。 Snappy 致力於透過感恩和禮物的力量聯繫人們並培養有意義的關係。我們的收件人挑選經驗可確保送禮者在任何場合每次都能為每個人送上完美的禮物。 《財星》雜誌對 Snappy 進行了專題報導
StarMeUp
starmeup.com
回饋是公司員工持續發展路線圖的基石。收集員工報告、同事和主管的回饋，以確定並肩工作的優勢和需要改進的領域，幫助他們提高工作效率。
Perkfix
perkfix.com
Perkfix 是一款 SAAS 工具，可讓公司有效率且大規模地提供和管理員工福利。
Bonfyre
bonfyreapp.com
Bonfyre 是一個旨在建立人際關係的職場文化平台。我們的行動優先平台複製了自發性和隨意的互動，創造了更好的工作場所，為分散的員工提供了「虛擬飲水機」。 Bonfyre 為員工提供與生產力工具分開的數位空間，以創造一個包容性的社區，讓員工有歸屬感，從而提高員工留任率。該平台支援文化接觸點，例如團隊建立、認可、調查、健康和安全措施、慈善事業、共同利益社區等。
Nectar
nectarhr.com
Nectar 與 SHRM 合作，幫助世界各地的團隊感到受到重視、相互聯繫和參與。每天透過 Nectar 提高參與度並慶祝個人勝利。我們的 360 度認可和獎勵平台使每個人（同事之間以及經理和員工等）能夠發送植根於核心價值的有意義的認可。 Nectar 擁有最廣泛的獎勵目錄，因此用戶可以從公司品牌的贈品、亞馬遜產品、禮品卡或自訂獎勵類型中進行選擇。與 Slack 和 Teams 等其他工具集成，使發送識別變得容易。我們為 MLB、SHRM、Redfin、Heineken 等頂級組織提供支援。
Woliba
woliba.io
在 Woliba，我們透過將健康、參與、認可和獎勵無縫整合到適合行動裝置的平台中，重新定義了工作場所。兼顧多個系統的日子已經一去不復返了——Woliba 整合了這一切。我們的一體化解決方案不僅簡化了流程，而且超越了典型工作日的限制，帶來了工作與生活平衡的整體方法。借助 Woliba，組織可以存取自動化通訊、即時數據和分析，使他們能夠創建一個超越平常的工作場所。我們的平台旨在培養一種連結、認可和成長的文化，確保每個團隊成員都感到受到重視和參與。
GoProfiles
goprofiles.io
第一個適合任何地方員工的人工智慧人才平台。 使用 GoProfiles 建立真正聯繫的文化。我們結合了員工名錄和同儕認可的最佳部分，建立了一個全新的人才平台。
Crewhu
crewhu.com
Crewhu 是唯一為 MSP 構建的結合了 CSAT、NPS、員工認可和遊戲化的平台。追蹤對提高員工敬業度、客戶滿意度和達成更多交易最重要的指標！
Recognition
rewardable.co.uk
Rewardable 是一個免費且易於使用的獎勵平台，可讓人們免費向任何地方的任何人發送獎勵、支出和激勵措施。