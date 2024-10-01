替代項 - Adobe Acrobat

Zoho Sheet

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Zoho Sheet 是一款電子表格應用程序，無論您身在何處，它都為您提供了組織數據、與團隊討論報告以及分析數據的空間。 Zoho Sheet 還提供適用於 iOS 和 Android 的本機應用程序，因此不會將用戶束縛在筆記型電腦上。 Zoho Sheet 的主要特點： 1) 隨時隨地在線上建立、編輯、分享和處理電子表格 2）智慧型資料清理工具有助於快速消除資料重複、不一致和缺失值。 3）超過350個函數，多軸圖表，更好的數據分析 4)允許使用者使用Deluge創建個人化函數，用於其他應用程式的計算和資料流入。 5) 用於即時協作的即時編輯和協作功能 6) 輕鬆查看和檢索文件的舊版...