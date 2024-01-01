替代項 - Adapty
Pabbly
pabbly.com
強大的軟體工具來經營您的業務。在一個軟體包中即可存取表單建立、電子郵件行銷、計費、自動化等業務關鍵應用程式。
Zoho Billing
zoho.com
訂閱計費軟體，專為成長型企業打造。 從頭到尾處理您的客戶訂閱計費生命週期。自動定期計費、管理訂閱、發送專業的稅務合規發票，並每次都按時收到付款。
Chargebee
chargebee.com
Chargebee 是領先的訂閱計費軟體，為 2000 多家 SaaS 企業提供端到端定期計費、訂閱管理和自動發票。
ChartMogul
chartmogul.com
世界上第一個訂閱數據平台。 ChartMogul 訂閱數據平台可以輕鬆整合和清理您的計費數據，然後使用業界領先的訂閱分析像專業人士一樣對其進行分析。
Recurly
recurly.com
Recurly 為全球數千家企業提供企業級訂閱計費管理。
RevenueCat
revenuecat.com
應用程式內訂閱變簡單。 RevenueCat 可以輕鬆實施和管理應用程式內訂閱、分析客戶資料以及增加 iOS、Android 和 Web 上的經常性收入。
Qonversion
qonversion.io
針對行動優先公司的訂閱數據平台。 跨平台訂閱基礎架構、A/B 測試、收入分析、參與自動化和整合全部集中在一處，以更快地發展您的應用程式。
Baremetrics
baremetrics.com
Baremetrics 是訂閱分析和見解：只需單擊一下，您就可以獲得數百個有價值的指標和業務見解！
EQUP
equp.com
方便、實惠、有效 真正發揮作用的高級 CRM 軟體！ 透過 EQUP 超越智慧 CRM，透過自動化行銷、銷售和計費操作來增強您的業務能力 在一款一體化軟體中。
Smartrr
smartrr.com
Smartrr 透過全方位服務會員解決方案為 DTC 品牌打造優質訂閱體驗，最大限度地提高訂閱者的終身價值。
Apphud
apphud.com
您可以信賴的應用程式內訂閱基礎架構。 Apphud 提供了一種更聰明的方式來透過應用程式內訂閱來建立和發展行動應用程式。透過簡化開發、提供即時數據和工具來增加收入。
Zoura
zuora.com
Zuora 是訂閱管理領域的領導者。使用 Zuora 的高級計費工具套件建立和發展您成功的訂閱業務。
Appflow.ai
appflow.ai
Appflow.ai is an in-app subscription analytic platform, features including: · Cross-platforms subscription performance in one place · Subscription cohort analysis and funnel analysis in real time · Coding-free A/B testing for pricing and paywall · Coding-free remote configuration for pushing notific...
Subscript
subscript.com
It's time to wave goodbye to old school billing and analytics software! Meet Subscript: the modern, flexible way for B2B SaaS companies to automate their invoicing, revenue recognition, and analytics. Finance leaders love Subscript because it saves their teams 20+ hours per month, helps them collect...
TrueRev
truerev.com
TrueRev 是現代 SaaS 公司的完全自適應計費和收入平台。 TrueRev 是與世界領先的 SaaS 公司和金融領導者合作創建的，可協助企業管理、追蹤和最大化訂閱收入。 TrueRev 無縫整合到 QuickBooks 等財務系統中，可簡化並自動化計費和收入管理（包括收入確認和遞延收入），確保 100% 的資料準確性，同時自動產生營運業務所需的 SaaS 指標。 TrueRev 消除了電子表格、節省資源並減少錯誤。 TrueRev 是管理訂閱計費和收入的最簡單、最便宜的方法。
Ordergroove
ordergroove.com
Ordergroove 的訂閱平台透過將一次性購買轉變為經常性交易，幫助創新品牌和零售商與客戶建立持續的、高利潤的關係。 Dollar Shave Club、The Honest Company 和 OLLY 等快速成長的品牌依靠 Ordergroove 的訂閱靈活平台、人工智慧和無與倫比的消費者專業知識來建立和推動其經常性收入關係。 Ordergroove 與平台無關，可與所有領先的電子商務平台無縫集成，包括 Shopify、Shopify Plus、BigCommerce、Salesforce Commerce Cloud 和 Magento。
Maxio
maxio.com
在 Maxio，我們幫助 B2B SaaS 公司開啟下一階段的成長。我們的財務營運平台旨在應對 B2B SaaS 的獨特財務挑戰，包括計費、訂閱管理、收入和費用確認以及 SaaS 指標和分析。我們認為，為了讓SaaS 公司開啟下一階段的成長，他們的財務營運技術堆疊必須在靈活性和複雜性之間取得適當的平衡，靈活性使他們能夠在不斷變化的市場中快速轉向，複雜性則支持他們擴展他們的業務、營運和貨幣化策略。無論您的要求有多複雜，Maxio 都將自動化您的整個訂閱生命週期——從計費和開票到ARR 管理，再到收入確認——所有這些都在一個統一的系統中，讓您能夠產生投資者喜愛的自訂報告。 Maxio 正在讓金融走...
Cleeng
cleeng.com
在幾分鐘內創建您的 D2C 視訊商務平台，並保留您的訂閱者數年。輕鬆且強大地管理訂閱者旅程，跨設備，留住訂閱者的有效工具
Subskribe
subskribe.com
Subskribe 是現代 SaaS 公司的自適應報價、計費和收入平台。完全統一。沒有孤島。從報價到收入，零對帳。 Subskribe 是與一些世界領先的 SaaS 公司合作設計的，透過創新的交易結構（例如增加參與、中期追加銷售和靈活的折扣）幫助企業實現收入最大化。其結果是更快的上市時間、更高的收入成長以及大量的營運成本節省。 Subskribe 專為不斷發展的交易而設計。它是圍繞著一個動態訂單儲存庫建立的，這些訂單可以隨著時間的推移而變化，具體到單一訂單項目。這意味著不再有孤島。不再有混亂。不再需要手動調整。 Subskribe 只有一種產品目錄和一種定價引擎，並且發票是基於訂單行的，從而實...
Conjura
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Conjura 為電子商務企業提供直覺的儀表板和可行的見解，支援數據驅動的決策。
SubscriptionFlow
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使用訂閱管理軟體加速收入成長。 促進公司的積極成長，同時透過更多的客戶參與來提高啟動率、轉換率、保留率和帳戶擴張率。
Vindicia
vindicia.com
Vindicia 是 Amdocs 旗下公司，也是訂閱管理和經常性收入領域的全球領導者。