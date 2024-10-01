替代項 - Adaface
Indeed
indeed.com
Indeed 是美國全球就業相關職位清單搜尋引擎，於2004 年11 月推出。辦事處。作為單主題搜尋引擎，它也是垂直搜尋的一個例子。 Indeed 目前在 60 多個國家/地區提供 28 種語言版本。 2010 年 10 月，Indeed.com 超過 Monster.com，成為美國流量最高的招聘網站。他們透過向雇主和招聘公司出售優質職缺和履歷功能來創造收入。 2011 年，Indeed 開始允許求職者直接在 Indeed 網站上申請職位，並提供履歷發布和儲存服務。
HackerRank
hackerrank.com
HackerRank 是一個開發人員技能平台，可協助企業根據技能評估軟體開發人員。各行業超過 3000 家客戶（包括美國 8 家領先商業銀行中的 5 家）依靠 HackerRank 的自動化技能評估來評估和聘用來自世界各地的技術人才。超過 21+ 百萬開發人員（佔全球開發人員總數的 30% 以上）信任 HackerRank 來學習和練習程式設計。每八秒，世界各地就有一個人完成一次 HackerRank 評估。欲了解更多信息，請訪問 www.hackerrank.com。
Moodle
moodle.org
Moodle 是一個開源、功能豐富、安全且可擴展的學習管理系統，可與其他平台無縫集成，並可針對您選擇的任何教學或培訓方法進行客製化。憑藉清新直覺的介面，Moodle 擁有適合 K-12、高等教育、職業培訓、企業以及各類企業學習的解決方案。從提高教學和學生成果到簡化培訓、入職和合規管理，您將使用 Moodle 建立更活躍、更具吸引力的線上學習空間。當您選擇 Moodle 時，您將受益於 Moodle 20 多年的教育技術專業知識，並且您將成為熱愛我們的線上學習平台和價值觀的全球社群的一部分。您可以從我們活躍的社區論壇獲得支持，訪問 Moodle 的認證集成，並探索 2000 多個開源插件。或者，...
HiBob
hibob.com
bob HRIS 是一個人員管理平台，可協助充滿活力的公司發揮員工的最佳水準。我們的 HR 軟體獨特、直覺且智能
HackerEarth
hackerearth.com
HackerEarth Assessments 是市場上最先進的程式設計評估平台。 HackerEarth 評估的編碼問題庫包含超過 22,000 個問題，涵蓋 1000 多種技能和 40 多種程式語言，使技術招募人員和招募經理能夠創建有史以來最準確的編碼測試。還有什麼？ HackerEarth 評估會自動為每個編碼測試創建一個排行榜，因此您可以在幾秒鐘而不是幾天內列出最佳候選人！
HireVue
hirevue.com
HireVue 是您的端到端招募體驗平台，提供視訊面試軟體、評估、文字招募工具和對話式 AI 聊天機器人。使用 HireVue 建立更快、更公平、更友善的招募流程。我們的企業級軟體可實現工作流程自動化，讓擴大招募變得容易。我們可以共同改善您發現、吸引和僱用人才的方式。了解更多：https://www.hirevue.com/
CoderPad
coderpad.io
你是否曾經在面試中因為候選人總是陷入困境而變得尷尬？ 這種情況經常發生：程式設計師接到一個面試問題，然後花一個小時透過電話在純文字編輯器或白板上解決它。他們對此進行了嘗試並寫出了一個完全合理的解決方案。 只有一個問題：候選人沒有在他們的解決方案中發現那個奇怪的錯誤。如果他們可以運行他們的程式碼，那就非常明顯了。但他們不能。 我們解決這個問題。 讓候選人展現真正的技能 CoderPad 是一種面試和篩選工具，旨在讓候選人編寫可運行的程式。它簡單、快速且非常強大。它的外觀、感覺和行為都更像您現實世界的工作環境，而不是白板。 當您為候選人提供最好的工具和最好的體驗時（他們肯定同意），招募會變...
iMocha
imocha.io
iMocha 為組織提供整體平台和解決方案，透過其下一代專利、人工智慧驅動的技能評估和技能智慧平台實施「技能第一」策略- 用於人才招募（全職員工和團隊）以及內部人才發展和人才管理。我們的全球客戶包括德勤、PayPal、Cap Gemini、E&Y、Reveture、愛立信、阿斯頓馬丁、Vanguard、711、Telstra、戴姆勒卡車、ABSA SA、Avayya、Vanguard、9 個不同的聯合國機構。來自 3 大洲（北美、UKI/EMEA 和印度/亞太地區）的 500 多家客戶，財富 500 強公司中有 30 家使用 iMocha 來交付他們的產品
CodeSignal
codesignal.com
CodeSignal（原CodeFights）是由美國BrainFights, Inc.公司營運的技能評估平台，其使命是發現、培養和提昇技術人才。 CodeSignal 成立於2014 年，總部位於舊金山，它採用的遊戲機制為所有技能水平的開發人員提供線上電腦程式設計挑戰，用於教學和招聘目的。人員在使用CodeSignal for Developers截至 2018 年 7 月 10 日，CodeFights 已更名為 CodeSignal，並根據公司部落格提供了更多功能。
Codility
codility.com
Codility 是全球企業使用基於技能的評估來建立強大的工程團隊的第一大合作夥伴。我們的技術評估和麵試平台可協助您做出基於證據的招募決策，減少偏見，節省工程時間，並建立您今天所需的團隊 - 以及未來的技能。自 2009 年以來，Splunk、Tesla、TD 和 Unity 等公司的世界級技術招募團隊都信任 Codility。透過 Codility，您可以： · 透過線上編碼測試遠端篩選候選人 · 使用我們直覺的共享 IDE、白板工具等主持視訊面試 · 使用我們的 AI 助理 Cody 等工具識別具有 AI 協作技能的工程師 · 加快交付時間-透過更快地識別頂尖候選人來招募並節省工程時間· ...
TestGorilla
testgorilla.com
你在招人嗎？您知道可以透過人才評估來識別最佳候選人嗎？ TestGorilla 為您提供了評估求職者技能並更快做出更好招募決策的最佳工具。我們的技能測驗庫為您提供最佳的預測價值，幫助您識別最佳候選人。透過我們不斷成長的測試庫，您可以測試求職者的各種技能，包括認知能力、程式設計技能、軟體技能、個性、語言能力等等。借助 TestGorilla，您可以使用多種問題類型來幫助您進行單向視訊面試、允許候選人上傳作品集等等。您準備好開始預測現實世界的工作績效了嗎？立即開始使用 TestGorilla 進行招募！
Evalgator
evalgator.com
Evalgator 是一個基於網路的數位評估和評估平台，旨在簡化招募流程。它可用於評估技術和非技術職位的候選人，因為該平台支援多種問題格式，例如編碼、描述性、多項選擇和填空。它具有用戶友好的介面，可以輕鬆創建自訂評估。透過自動結果計算和即時洞察候選人在個別問題上的表現，Evalgator 使招聘人員能夠在評估完成後立即將候選人列入候選名單。 Evalgator 還提供許多其他功能，包括反作弊措施、即時雙向聊天支援以及廣播選項，以幫助招募人員和候選人。了解有關 Evalgator 的更多資訊。
Karat
karat.com
對於希望提高技術招募品質、效率和公平性的組織來說，Karat 是唯一的端到端合作夥伴。 Karat 開創了創新的人力+ 技術方法，透過卓越的技術面試、行業領先的候選人功能、無與倫比的招聘數據以及可預測的、值得信賴的信號來增強您的流程，使您能夠充滿信心地進行招聘。
Glider AI
glider.ai
Glider AI 技能智慧平台榮獲2021 年SIA 最具創新人力資源技術獎，提供包括虛擬評估、編碼/視訊面試、篩選機器人等在內的招聘解決方案，以擴大企業、人力資源公司和MSP 的招聘品質人才。 Intuit、普華永道、亞馬遜和第一資本等全球品牌信任 Glider 來驗證候選人的素質並使其適合任何行業的任何職位。平均而言，客戶的安置率提高了 3 倍，填補時間縮短了 50%，候選人滿意度提高了 98%。欲了解更多信息，請訪問 Glider AI。
Interviewer.AI
interviewer.ai
我們的 ATS Lite 平台透過人工智慧驅動的單向視訊訪談自動化 80% 的預篩選流程。更有效率地篩選候選人 本月使用促銷代碼 INTERVIEW50 可享 50% 的折扣。讓我們識別您的最佳候選人，以便您可以更有效地招募優秀人才。註冊免費試用（無需信用卡），了解我們如何評估每位候選人，並為您提供一個易於使用的平台，用於篩選、面試和聘用人才庫中的最佳候選人。
HiPeople
hipeople.io
聘用頂尖人才是一項關鍵任務，需要徹底的篩選過程。現代助教團隊使用 HiPeople 的綜合篩選工具包可減少 95% 的篩選時間。我們最先進的篩選工具包結合了基於人工智慧的評估和自動背景調查的力量，使您能夠做出數據驅動的決策，僱用最適合您的組織的人才。透過我們基於人工智慧的評估，您可以評估候選人的硬技能、軟技能、個性特徵、文化契合度和認知能力。測試候選人數百項特定工作相關技能，從客戶成功經理到對細節的關注。透過分析候選人的結果，您可以比較可行的見解，以評估他們的工作適合度，並確定他們是否具備在您的組織中蓬勃發展所需的技能。我們的自動背景調查可以從過去的經理、同事群體或直接下屬那裡提供對候選人過去...
TestDome
testdome.com
TestDome 提供工作技能測試，幫助管理者更快聘用最佳候選人。我們為廣泛的行業提供測試，包括程式設計、會計、客戶服務、專案管理等。 - 我們的 1000 多個問題測試現實世界的問題解決能力。如果您發現我們的任何高級問題已在線得到解答，即可獲得退款。 - 以您想要的方式自訂我們的即用型測試或新增您自己的自訂問題。 - 對候選人進行一目了然的比較，或更深入地了解個別候選人的結果和答案。 - 使用網路攝影機監控、重複電子郵件偵測以及複製和貼上保護來防止作弊。 - 新增多個使用者到您的帳戶，無需額外費用。
VidCruiter
vidcruiter.com
VidCruiter 的 VidInterviewing 是世界上最先進的視訊面試平台。我們的系統提供預先錄製的即時視訊面試，可以根據任何招聘場景進行定制，並幫助各種規模的公司以更快、更經濟高效的方式找到更優質的求職者。
The Predictive Index
predictiveindex.com
Predictive Index 認為每個業務問題都是人的問題。人員數據應該指導員工旅程的每一步，從第一次面試到大晉升，它也應該指導您的業務策略。我們稱之為“人才優化”，我們的模組化平台的每個部分都是為了支持它而建造的。 PI HIRE：每次透過 PI Hire 為每項工作招募完美的候選人。我們透過 60 多年的科學和數百萬個數據點支持的行為和認知評估來幫助您縮小申請人的領域範圍。此外，我們也透過個人化面試指南讓您的招募流程變得簡單、客觀。 PI INSPIRE：透過 PI Inspire 管理您的團隊取得成功。不再猜測如何最好地管理某人：我們的關係指南對每個團隊成員的行為進行了全面分析，並提...
Crystal
crystalknows.com
對於商務人士來說，會議的成功取決於有效的準備。我們的使命是確保我們的客戶在每次重要會議之前都做好充分準備並充滿信心。 Crystal 是領先的會議準備平台，受到全球 1,000 多家組織和財富 500 強公司的信賴，可為日常和高風險互動做好準備。我們的平台提供您了解會面人員所需的數據、工具和見解，確保您為議程上的每次會議做好充分準備。使用 Crystal 的情報資料： • 專業人士可以減少會前的焦慮並留下深刻的印象。 • 銷售主管可以在每次銷售拜訪中與買家進行有效聯繫。 • 經理可以改善與同事的協作方式。立即免費試用我們的平台，讓您遇到的下一個人留下深刻印象：https://www.cryst...
Vizzy
vizzy.com
重塑履歷，以前所未有的方式看待一代人才 早期職涯招募格局正在迅速發展，企業尋求創新方法來吸引和了解 Z 世代人才庫。傳統的履歷往往無法捕捉候選人的真正本質，導致技能和公司文化不匹配，而申請數量和對多元化員工隊伍的需求又進一步加劇了這種不匹配。企業想要在求職者中脫穎而出也變得越來越困難，這就是我們的用武之地。與傳統方法不同，Vizzy 提供出色的申請流程並提供動態的專業摘要，提供超越傳統履歷的候選人潛力的 360 度視角。我們的技術旨在適應向更全面的招聘的轉變以及 Z 世代對有吸引力的數位優先招聘流程的期望。工作原理 Vizzy 幫助企業提供品牌一致的申請流程，以脫穎而出並吸引比平常更廣泛的人才...
Triplebyte
triplebyte.com
履歷並不是真實技術技能的可靠指標。使用 Triplebyte 的數據支援評估來識別技術熟練的申請人，然後再在技術篩選上浪費時間。 Screen 使用 Triplebyte 的標準化、有數據支援的技術評估來衡量申請人的實際技術技能。這有助於減少浪費的採訪，並從代表性不足的背景中發現隱藏的寶石。我們使用來自 1,000 多家公司的 200,000 多次訪談的資料建立了評估，並使用先進的 ML 技術對其進行了訓練。由於它是標準化的，並且根據真實的招募結果進行了培訓，因此該評估可以高度預測哪些候選人將在您的流程中表現出色。測試壓力低、適應性強（如 GRE），只需 30 分鐘即可完成。這就是為什麼超過 ...
AssessFirst
assessfirst.com
看看人們到底是誰。將人工智慧和現代心理學的力量與 AssessFirst 結合。預測最有可能在您的業務中取得成功的候選人。
Skillspace
skillspace.ai
DPhi 的 Skillspace.ai 可自動評估在職技能，幫助高成長公司聘請經驗豐富的應屆大學畢業生工程師和資料科學家。平台功能包括編碼和人工智慧挑戰、自動化專案評估、MCQ 等。所有這一切都有強大的監考引擎支持，可以防止遠端招募過程中的作弊行為。 Skillspace.ai 讓後端、前端、人工智慧、雲端和類似職位的招募更加無縫。
CodeInterview
codeinterview.io
CodeInterview 讓您在線上協作程式碼編輯器中採訪開發人員。透過 CodeInterview，您可以： - 僱用能夠立即產生影響的開發人員 - CodeInterview 消除了任何技術技能問題，因此您可以將最有潛力的候選人歸零。 - 簡化決策 - 查看候選人創建解決方案的過程，以便您更好地了解他們的技能。 - 加快技術招募 - 在正確的時間讓正確的利害關係人參與簡單而強大的面試工具。這樣，您就可以最大限度地減少在電子郵件、電子表格和日曆事件之間來回的時間。了解更多並免費開始使用，請造訪 https://codeinterview.io/。
Ducknowl
ducknowl.com
Ducknowl 是一個人才篩選和評估平台，可幫助招募人員和人才中介機構在幾秒鐘內識別出最佳候選人。 Ducknowl 使用視訊面試、履歷篩選、技能評估、人工智慧監考和視訊訊息工具將所有候選人資料收集在一個儀表板中，然後與招募經理分享。這個過程可以節省安排時間，並防止重影、誘餌、轉換和資格不足的申請人。 Ducknowl 針對中小型企業、美國企業和科技公司，協助雇主、人才仲介機構、招募人員和人力資源部門讓招募流程更快、更順暢。
Criteria
criteriacorp.com
做出更好的人才決策。您的目標是建立最好的團隊。我們的目標是幫助您透過多維評估實現目標，以科學為後盾，並透過我們強大且用戶友好的平台提供。
Talentoday
talentoday.com
Talentoday 提供科學驅動的人才分析，以促進在就業生命週期的各個階段做出更好的決策。我們的技術分析並預測工作場所的行為、動機和成功。
Jobma
jobma.com
Jobma是一個深受全球企業信賴的人工智慧視訊面試平台。它提供了一系列虛擬面試工具，包括預先錄製的單向視訊面試、自動面試安排、技術招聘的編碼評估等等。其人工智慧驅動的功能，如自動評分、監考和轉錄，旨在防止招募中的無意識偏見，並節省雇主的時間。該平台原生整合了最受歡迎的 ATS 以及使用 Zapier 的 5,000 多個應用程式。可透過即時聊天、電子郵件和電話獲得支援。 Jobma 通過了 SOC 2 Type II 認證，符合 GDPR 和 CCPA 標準，確保使用者資料的最高等級的安全和隱私。它被 50 多個國家/地區的 3,000 多名客戶使用，並提供 16 種語言版本。
The Hire Talent
wimbushassessments.biz
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