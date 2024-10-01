替代項 - Adaface

CoderPad

coderpad.io

你是否曾經在面試中因為候選人總是陷入困境而變得尷尬？ 這種情況經常發生：程式設計師接到一個面試問題，然後花一個小時透過電話在純文字編輯器或白板上解決它。他們對此進行了嘗試並寫出了一個完全合理的解決方案。 只有一個問題：候選人沒有在他們的解決方案中發現那個奇怪的錯誤。如果他們可以運行他們的程式碼，那就非常明顯了。但他們不能。 我們解決這個問題。 讓候選人展現真正的技能 CoderPad 是一種面試和篩選工具，旨在讓候選人編寫可運行的程式。它簡單、快速且非常強大。它的外觀、感覺和行為都更像您現實世界的工作環境，而不是白板。 當您為候選人提供最好的工具和最好的體驗時（他們肯定同意），招募會變...