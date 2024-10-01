替代項 - Actiondesk
Microsoft Excel Online
microsoft.com
使用Microsoft Excel創建，編輯和共享Excel電子表格。與他人實時在共享項目上合作。 Microsoft Excel是由Microsoft開發的Windows，MacOS，Android和iOS的電子表格。它具有計算，圖形工具，樞軸表和宏觀編程語言，稱為應用程序的Visual Basic。它是這些平台的廣泛應用的電子表格，尤其是自1993年版本第5版以來，它已取代Lotus 1-2-3作為電子表格的行業標準。 Excel構成了Microsoft Office軟件套件的一部分。
Zoho Sheet
zoho.com
Zoho Sheet 是一款電子表格應用程序，無論您身在何處，它都為您提供了組織數據、與團隊討論報告以及分析數據的空間。 Zoho Sheet 還提供適用於 iOS 和 Android 的本機應用程序，因此不會將用戶束縛在筆記型電腦上。 Zoho Sheet 的主要特點： 1) 隨時隨地在線上建立、編輯、分享和處理電子表格 2）智慧型資料清理工具有助於快速消除資料重複、不一致和缺失值。 3）超過350個函數，多軸圖表，更好的數據分析 4)允許使用者使用Deluge創建個人化函數，用於其他應用程式的計算和資料流入。 5) 用於即時協作的即時編輯和協作功能 6) 輕鬆查看和檢索文件的舊版...
Rows
rows.com
Rows 是團隊可以更快工作的電子表格。它將電子表格與內建整合和新的共享體驗相結合，讓團隊可以在一個地方建立和分享他們的工作。它與數據服務（電子郵件查找器、公司資料庫、Google 地圖、Crunchbase）和業務應用程式（Facebook/Google Ads、Twitter、Salesforce、Stripe）的整合使團隊能夠使用電子表格技能自動化潛在客戶生成、行銷報告並自動化日常流程。 Rows 取代的內容 - 電子表格腳本：使用直覺的公式，以直接 API 連接取代複雜的巨集。 - 電子表格外掛程式：Rows 與您的業務工具整合。 - 內部開發：僅使用電子表格技能建立表單、後台工具和儀...
Quip
quip.com
Quip 是一種團隊協作解決方案，它將文件和電子表格的建立和編輯與聊天和評論功能相結合，允許團隊在處理任務和專案時直接就任務和專案進行溝通。 Quip 使用戶能夠透過「智慧收件匣」介面即時協作建立和編輯文件、電子表格和清單，並能夠過濾和給文件加星標以加快搜尋速度。儲存文件修訂版本以便使用者可以追蹤更改，並且可以將註釋添加到電子表格和文件中。可以在清單上檢查已完成的任務，讓所有團隊成員了解哪些任務已完成。使用者無需透過電子郵件進行交流，而是可以直接在文件中聊天，並具有內建的 1:1 個人訊息傳遞功能以及對任何內容進行評論的能力。 @提及還允許使用者將團隊成員引導到各個電子表格單元格，或將圖像和程...
Grist
getgrist.com
Grist 結合了電子表格、資料庫和應用程式建構器的最佳功能。使用熟悉的電子表格介面，將您的資訊組織為關聯式資料庫，並在幾分鐘內建立拖放儀表板。確保資料結構良好並儲存在一處，充分利用資料。沒有重複，沒有電子表格爭論，沒有合併文件。即時協作，透過控制細至單元的權限的自訂存取規則來保護您的資料。讓每個人都可以使用相同的數據進行工作，而不會影響隱私或穩定性。註冊免費團隊帳戶或親自託管 Grist - 無論哪種方式，您的資料始終是您的。
Retable
retable.io
用於建立協作線上資料庫的無程式碼線上電子表格。輕鬆自訂電子表格、協作和管理資料。免費開始使用。
Spreadsheet
spreadsheet.com
您熟悉的具有資料庫和專案管理系統功能的電子表格。甘特圖、日曆、看板、表單和自動化。免費開始。
TabelloPDF
tabellopdf.com
將 PDF 試算表複製到 Excel 或 Google Sheets。快速、準確、安全。停止浪費時間手動複製資料。今天就免費開始吧！
Formulas HQ
formulashq.com
Formulas HQ 是您在 Google Sheets 和 Microsoft Excel 中產生公式的人工智慧驅動工具。還產生正規表示式、VBA 和應用程式腳本！
Equals
equals.com
下一代電子表格。 Equals 是衡量和報告 SaaS 業務的最快、最靈活的方式。精確地自動化您的報告。從電子表格中輕鬆進行分析。由 Stripe、Salesforce、Hubspot 和 SQL 資料庫的即時資料提供支援。 ---- 我們都了解數據的力量和價值。然而，在幫助我們理解這一切的新工具不斷湧現的過程中，我們最終總是回到電子表格中。 BI 工具本質上是複雜的，一刀切的解決方案根本無法解決這個問題。為什麼？電子表格是唯一可以讓您靈活地滿足您的業務具體情況的工具。確實沒有什麼比它更好的了——您可以在畫布上播放、移動、觸摸和感受數據，同時建立複合、複雜的分析和報告。然而，在 Excel 和...
Sheetgo
sheetgo.com
從您的電子表格建立工作流程。避免為所有其他流程購買軟體並使用您已經了解的技術。具有超過 15 種功能，可在電子表格之間自動傳輸資料。使用電子表格和 Sheetgo 自動化您的財務、銷售、行銷、人力資源、營運和其他流程。優點： - 透過自動更新節省時間 - 合併來自多種電子表格格式的數據 - 將多個工作表中的數據合併到一張主工作表中 - 過濾並僅傳輸您需要的數據
ozma.io
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