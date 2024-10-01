替代項 - Actiondesk

Equals

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下一代電子表格。 Equals 是衡量和報告 SaaS 業務的最快、最靈活的方式。精確地自動化您的報告。從電子表格中輕鬆進行分析。由 Stripe、Salesforce、Hubspot 和 SQL 資料庫的即時資料提供支援。 ---- 我們都了解數據的力量和價值。然而，在幫助我們理解這一切的新工具不斷湧現的過程中，我們最終總是回到電子表格中。 BI 工具本質上是複雜的，一刀切的解決方案根本無法解決這個問題。為什麼？電子表格是唯一可以讓您靈活地滿足您的業務具體情況的工具。確實沒有什麼比它更好的了——您可以在畫布上播放、移動、觸摸和感受數據，同時建立複合、複雜的分析和報告。然而，在 Excel 和...