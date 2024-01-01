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AcademyGPT 是一套人工智慧工具，旨在幫助使用者撰寫學術論文。使用者可以以 PDF 格式上傳論文的當前狀態，並讓人工智慧演算法接手。 該網站似乎是使用「create-react-app」創建的，需要 JavaScript 才能運作。 人工智慧演算法能夠產生論文摘要和簡短摘要，讓使用者節省時間和精力。使用者只需拖放 PDF 文件，AI 演算法就會處理剩下的事情。 該工具的創建者還鼓勵用戶透過電子郵件提交回饋以改進該工具。 然而，使用者應該記住，該工具的功能可能是有限的，並且可能無法取代仔細和深思熟慮的寫作的需要。

網站： academicgpt.net

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