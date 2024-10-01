替代項 - Abacum
Keka
keka.com
招募不僅僅是一步完成的事情，因為它涉及整個過程中的各個複雜階段。找到合適的人才是建立成功商業環境的基石。因此，Keka 將為您提供出色的功能，例如多平台候選人搜尋、技術評估、記分卡等，這將幫助您透過 Keka 的申請人追蹤系統提供面向未來的招募體驗。
Rippling
rippling.com
Rippling 為企業提供了一個在全球範圍內運作人力資源、IT 和財務的場所。它將通常分散在公司內的所有勞動力系統匯集在一起，例如工資、費用、福利和電腦。您有史以來第一次可以在單一系統中管理和自動化員工生命週期的每個部分。以入職為例。借助 Rippling，您可以在世界任何地方僱用新員工，並設定他們的工資單、公司卡、電腦、福利，甚至 Slack 和 Microsoft 365 等第三方應用程式 - 所有這些都在 90 秒內完成。
HiBob
hibob.com
bob HRIS 是一個人員管理平台，可協助充滿活力的公司發揮員工的最佳水準。我們的 HR 軟體獨特、直覺且智能
ChartHop
charthop.com
ChartHop 的使命是在組織內部創造健康的透明度，以便員工和組織蓬勃發展。 ChartHop 是一個動態的人員營運平台，它連接並視覺化人員數據，透過洞察、協調和行動為組織提供支援。 ChartHop 的人員營運平台為人力資源帶來了全新的方法，是人員資料的統一來源，也是日常計畫、流程和措施的主要行動點。從人員和財務主管到經理和員工，ChartHop 專為組織中的每個人而設計。 ChartHop 透過整個人力資源技術堆疊的強大集成，與數十個平台良好配合，並為 1Password、YipitData、BetterCloud 和 Starburst 等公司提供服務。 ChartHop 由 Ian ...
Bridgit
gobridgit.com
Bridgit 是建築勞動力管理軟體領域的先驅。我們的旗艦解決方案 Bridgit Bench 是當今領先的勞動力規劃平台，與北美 400 強建築公司中超過三分之一的公司合作。我們相信，專案的成功始終取決於負責交付工作的人員。這就是為什麼我們建立了當今唯一可用的解決方案，並提供智慧建議，以確保您將具有正確技能的正確人員分配給正確的專案。最重要的是，Bench 提供了一個易於使用的協作解決方案，具有策略預測和高級管道優化功能，包括追蹤追蹤、場景規劃和準確的供需報告。
TeamOhana
teamohana.com
TeamOhana 是一個策略性員工管理平台，可協助成長型公司追蹤員工支出、協作制定招募計畫並即時預測員工流失情況。如今，大多數成長型公司都在互不關聯的電子表格中規劃和管理員工人數。這個過程依賴於數小時的會議、電子郵件、工作時間和手動電子表格更新，而這些從未反映即時資訊。這會導致成長效率低、無法實現業務目標以及超支。 TeamOhana 協助公司提高營運效率並準確預測其第一大支出：人員。該平台將來自 HRIS、ATS 和招聘計劃的數據整合為當前和未來員工人數的單一事實來源，而不是在電子表格中。 TeamOhana 客戶每月節省 30 多個小時，將預算差異減少到 1% 以下，並完全消除員工統計電...
Papervee HR
papervee.com
Papervee 是一種基於雲端的人力資源解決方案，有助於簡化時間追蹤、休假管理和文件組織等任務。該解決方案集中了人力資源工作流程，如日程安排、遠距工作、加班追蹤等。它還可以自動產生僱傭合約、招聘和專案時間追蹤。
headcount365
headcount365.com
Headcount365 取代了基於電子表格的招募營運流程，消除了維護準確的員工人數計畫所需的工作和會議。招募領導者擁有確保按時招募的工具，而財務和人力資源部門可以減少或消除維持人員追蹤和支出所需的勞動力。
Agentnoon
agentnoon.com
用於推動組織績效的組織設計與勞動力規劃平台。 使用快速、簡單且互動的組織設計、勞動力規劃和動態人員分析工具來制定策略決策。
CandorIQ
candoriq.com
CandorIQ 是用於管理員工人數和薪酬計劃的軟體。員工佔所有營運支出的 70% 以上，但仍透過表格和電子郵件進行管理。我們在 1 個平台上管理所有人員的支出，並將其整合到您的財務和人力資源堆疊中。 產品能力包括： - 員工人數和回填計劃 - 跨部門的人員預算方案 - 績效週期規劃 - 分析，包括員工流動、招募勝負、現金消耗
Solvice
solvice.io
Solvice 是一個開發人員的決策自動化平台。大型軟體供應商和創新的最終用戶都實施我們的求解器，並每天優化他們的路線規劃和資源調度。我們為企業提供解決複雜規劃、路線和調度問題所需的工具。 Solvice 將人工智慧驅動的技術融入您的應用程式中。我們利用深厚的運籌學專業知識來加速和改進您的解決方案的發展。 Solvice 產品 OnRoute 和 OnShift 是您所有調度和物流問題的完美答案。我們的求解器在幾秒鐘內計算出最佳決策，並將這些數據發送回您的開發團隊。我們的 API 將幫助您將效率提高到一個全新的水平。透過我們的 30 天試用期開始免費優化。
Pigment
pigment.com
什麼是顏料？ Pigment是一個商業規劃平台。透過將人員、數據和流程整合到直覺、適應性強的整合平台中，團隊可以快速制定值得信賴的策略和營運業務計劃，以推動業務成長、應對變化並面向未來。 Klarna、Figma、Airtable、PVH 和 Webhelp 等業界領先公司每天都信任 Pigment，讓他們能夠做出自信且準確的決策。