替代項 - 8base
Replit
replit.com
Repl.it 是一家位於舊金山的新創公司，也是一個線上 IDE（整合開發環境）。它的名字來自縮寫 REPL，代表「讀取-評估-列印循環」。該服務由約旦程式設計師 Amjad Masad 和約旦設計師 Haya Odeh 於 2016 年創建。Repl.it 允許用戶使用瀏覽器編寫程式碼並建立應用程式和網站。此外，Repl.it 允許使用者透過各種方式共用項目。他們還舉辦“jams”，即基於特定主題的編碼比賽。競賽獎品通常包括臨時帳戶升級、金錢、加密貨幣或禮品卡等。 Repl.it 上的 repl 是一個互動式程式設計環境。您可以使用最受歡迎的程式語言建立工作區，在虛擬機器上為您提供一個可以運...
Firebase
firebase.google.com
Firebase 是 Google 開發的用於建立行動和 Web 應用程式的平台。它最初是一家成立於 2011 年的獨立公司。2014 年，Google收購了該平台，現在它是他們應用程式開發的旗艦產品。
DigitalOcean
digitalocean.com
DigitalOcean, Inc. 是一家美國雲端基礎設施供應商，總部位於紐約市，資料中心遍佈全球。 DigitalOcean 為開發人員提供雲端服務，協助部署和擴展在多台電腦上同時執行的應用程式。截至 2018 年 1 月，DigitalOcean 是全球第三大網路電腦的託管公司。
Retool
retool.com
Retool 是建立內部工具的快速方法。拖放我們的建置區塊並將它們連接到您的資料庫和 API，以立即建立自己的工具。與 Postgres、REST API、GraphQL、Firebase、Google Sheets 等連接。由開發人員構建，為開發人員服務。受到新創公司和財富 500 強企業的信賴。免費註冊。
Netlify
netlify.com
Netlify 是一家位於舊金山的雲端運算公司，為 Web 應用程式和靜態網站提供託管和無伺服器後端服務。 其功能包括跨 Netlify Edge、該公司的全球應用程式交付網路基礎設施、無伺服器表單處理、對 AWS Lambda 函數的支援以及與 Let's Encrypt 的完全集成，從 Git 進行持續部署。它提供免費和付費方案。Netlify 客戶包括Google、Facebook、Verizon、NBC、三星、Nike、思科、Atlassian、LiveChat、聯合利華、TriNet、Loblaw、Wieden+Kennedy、HashiCorp、Vue.js、Citrix、Pel...
Vercel
vercel.com
部署具有最佳前端開發人員體驗和最高最終使用者效能的 Web 專案。
Heroku
heroku.com
Heroku 是一個支援多種程式語言的雲端平台即服務 (PaaS)。 Heroku 是最早的雲端平台之一，自 2007 年 6 月開始開發，當時僅支援 Ruby 程式語言，但現在支援 Java、Node.js、Scala、Clojure、Python、PHP 和 Go。因此，Heroku 被認為是多語言平台，因為它具有供開發人員在大多數語言中以類似方式建置、運行和擴展應用程式的功能。 Heroku 於 2010 年被 Salesforce.com 以 2.12 億美元收購。
Zoho Creator
zoho.com
為了你內在的造物主。建造。整合。延長。 工作的未來是數位化的，各種規模的企業都需要快速轉型。 Zoho Creator 是一個低程式碼平台，讓您能夠快速、安全、無縫地進行轉變，無論您的需求和程式設計專業知識有多複雜。
Supabase
supabase.com
Firebase 的開源替代品。在 2 分鐘內建立一個後端。使用 Postgres 資料庫、身份驗證、即時 API、即時訂閱和儲存來啟動您的專案。
Softr Studio
softr.io
Softr 將您的 Airtable 資料轉變為美觀且功能強大的網站、網頁應用程式或用戶端入口網站。選擇一個模板或從頭開始。
Gitpod
gitpod.io
Gitpod 透過在瀏覽器中提供由 VS Code 提供支援的預先建置協作開發環境來簡化開發人員工作流程。
Draftbit
draftbit.com
全部透過瀏覽器建立、自訂和啟動行動應用程式。包括原始碼。
PythonAnywhere
pythonanywhere.com
在雲端中託管、運行和編碼 Python！ 免費開始使用。我們的基本計劃可讓您存取已安裝完整 Python 環境的電腦。您可以直接從瀏覽器開發和託管您的網站或任何其他程式碼，而無需安裝軟體或管理您自己的伺服器。
Plasmic
plasmic.app
您的技術堆疊的視覺建構器。創建令人驚嘆的視覺內容和頁面，將無程式碼無縫整合到您的程式碼庫中。解鎖您的團隊並快速出貨。
Glitch
glitch.com
簡單、強大、免費的工具可用於建立和使用數百萬個應用程式。
Plesk
plesk.com
Plesk 是您在雲端中建置、保護和運行網站和應用程式所需的唯一網站寄存控制面板！取得 Plesk 託管平台！
Quickbase
quickbase.com
釋放團隊的創造力，快速改善任何流程。了解為什麼全球數以千計的最佳企業信任 Quickbase 來連接他們的資料、流程和人員。免費嘗試！
Kissflow
kissflow.com
最接近問題的人知道如何最好地解決問題。因此，我們透過 Kissflow 為企業領導者提供支持，這是排名第一的數位化工作平台，已被 160 個國家的 10,000 多名客戶使用。讓您的數位轉型之旅變得聰明又簡單！
BuildFire
buildfire.com
適用於 iOS 和 Android 的最強大的應用程式製作工具 BuildFire 功能強大且易於使用的行動應用程式產生器可讓您以極少的時間和成本創建適用於 iOS 和 Android 的行動應用程式。 簡單直覺的應用程式建構器 - 無需編碼 使用我們的開發者 SDK 建立自訂功能 14 天免費建置。無需信用卡
AppMaster
appmaster.io
AppMaster 是新世代無程式碼平台，用於自動化業務流程並透過程式碼產生為網路和行動裝置建立本機應用程式。
AppsGeyser
appsgeyser.com
創建應用程式並每月賺取高達 1000 美元的被動收入。絕對永久免費。無月費、費用或付費功能。無需編碼技能。
Render
render.com
Render 是一個統一的雲，可透過免費的 SSL、全球 CDN、專用網路和 Git 自動部署來建置和運行您的所有應用程式和網站。
Zoho Catalyst
catalyst.zoho.com
使用最簡單的無伺服器平台開闢新天地。 Catalyst 是一個高度可擴展的無伺服器平台，可讓開發人員建置和部署世界級的解決方案，而無需管理伺服器。
IBM Cloud
ibm.com
IBM雲端運算是資訊科技公司IBM提供的一套商業雲端運算服務。 使用 190 多種獨特服務立即開始建造。
Caspio
caspio.com
Caspio 是全球領先的低程式碼平台，無需編碼即可建立線上資料庫應用程式。
Mendix
mendix.com
Mendix 是企業用來大規模開發行動和網路應用程式的最快、最簡單的低程式碼平台。造訪以了解更多並免費試用平台！
Kinsta
kinsta.com
登入 MyKinsta 儀表板並管理在 Kinsta 上託管的 WordPress 網站。
Exotel
exotel.com
最可靠的雲端通訊公司，提供一流的語音、訊息和用戶驗證 API。解決方案包括號碼封鎖、IVRS、雲端 PBX、虛擬電話號碼、呼叫軟體、簡訊和呼叫自動化。受到全球 2500 多家企業的信賴。
Engine Yard
engineyard.com
Engine Yard 是一家總部位於加州舊金山的私人平台即服務公司，專注於 Ruby on Rails、PHP 和 Node.js 部署和管理。
Knack
knack.com
十多年來，Knack 一直是無程式碼領域的先驅，擁有 5000 多家客戶，從中小企業到財富 500 強中的最大企業。Knack 使日常創新者能夠輕鬆克服關鍵的業務挑戰。透過利用 Knack 直覺的無程式碼平台和專家建構器網絡，團隊可以快速建立自訂應用程式來收集和管理資料、自動化流程以及線上行動工作流程。這可以節省您的時間，因為業務建構者可以創建和修改工作流程，並有權解決自己的挑戰。 Knack 協助解決各種功能用例，例如客戶和供應商入口網站、客製化CRM 和專案管理應用程式、LMS 系統、發票和合約管理、物流和供應鏈、航空公司調度、會員名錄和志工管理、房地產和租戶管理、醫療保健 (HIPAA)...