8base
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網站： 8base.com
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8base 是一個低程式碼平台，用於建立和運行功能豐富的數位產品，包括 SaaS 解決方案、市場以及其他 Web 和行動應用程式。 8base 平台幫助老牌公司的創業家和創造者將他們的產品願景變為現實；更快、更好、更經濟。此外，數位機構使用 8base 更快地交付客戶項目，同時提高利潤並減少對稀缺且昂貴的軟體開發人才的依賴。 8base 是一個託管在 AWS 上的可設定、無伺服器低程式碼開發框架，它公開了世界上最強大的基於 GraphQL 的 API 查詢語言；與其他平台不同的是，8base 是從頭開始建立的，使用標準和廣泛接受的技術來吸引主流開發者，並確保創作者的智慧財產權在需要時可以移植到其他平台。 8base 提供：1）用於建構軟體後端和 API 的低程式碼開發工具； 2) 用於運行使用 8base 工具建構的應用程式的無伺服器運算和儲存基礎架構； 3）可視化前端開發工具； 4) 透過合作夥伴網路提供設計和開發服務，協助客戶使用 8base 建立應用程式。 8base 於2019 年首次商業化。上構建。
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