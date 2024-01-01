替代項 - 3DLOOK

Esenca

esenca.ai

Esenca 是一種人工智慧身體測量解決方案，它使用最先進的技術為您的客戶提供即時尺寸建議，並為您提供有關他們需求的見解。 Esenca 可以無縫整合到任何網站中，並且可以從任何網路瀏覽器訪問，使用戶無論身在何處，都能夠在 30 秒內獲得 100 多項身體測量結果和尺寸建議。除了身體測量解決方案之外，Esenca 還提供手部和腳部測量功能，以及虛擬試穿體驗，使用戶能夠根據尺寸詳細資訊了解特定服裝穿上後的效果。欲了解更多信息，請訪問我們的網站：https://www.esenca.ai/ 如果您有任何疑問，請透過網站或透過 [email protected] 與我們聯繫