替代項 - 360Learning

TalentLMS

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TalentLMS 是專為培訓成功而建置的 LMS。旨在獲得每個人的肯定，這是優秀團隊和公司成長的地方。憑藉完全可自訂、易於管理且易於使用的體驗，團隊可以享受賓至如歸的培訓。 TalentLMS 可以輕鬆地為任何團隊和每種用途提供正確的培訓，同時為每一步提供專家指導和支援。在全球學習技術領導者 Epignosis 的支持下，TalentLMS 的使命是實現培訓民主化，為全球 70, 000 多個團隊提供服務。滿足您所有培訓需求的一個平台 - TalentLMS 將所有培訓工具和材料匯集在一個方便的地方，還可以輕鬆地與您已使用的應用程式和服務集成，使培訓能夠不間斷地融入您的工作生活。您需要的所有...