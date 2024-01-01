替代項 - 360Learning
Google Classroom
edu.google.com
Google Classroom 是 Google 為學校開發的免費網路服務，旨在簡化作業的建立、分發和評分。 Google Classroom 的主要目的是簡化教師和學生之間共享文件的流程。據估計，有 40 至 1 億用戶使用 Google Classroom。 Google Classroom 將文件、表格、幻燈片、Gmail 和日曆整合到一個有凝聚力的平台中，以管理學生和教師的溝通。可以透過私人代碼邀請學生加入課程，也可以從學校域自動匯入。教師可以在 Google 生態系統中建立、分發和標記作業。每個班級都會在各自使用者的雲端硬碟中建立一個單獨的資料夾，學生可以在其中提交作業以供老師...
edX
edx.org
造訪來自全球 140 個領先機構的 2000 個免費線上課程。獲得新技能並獲得結業證書。今天加入。
LinkedIn Learning
linkedin.com
LinkedIn Learning 是領先的線上學習平台，可協助組織提高學習者的參與度並培養他們當前和未來所需的技能。該圖書館擁有由 Lynda.com 的現實世界專家教授的 16,000 多門課程，並且每週新增 50 多門新課程，始終提供最熱門的商業、技術和創意內容。 LinkedIn Learning 借鑒 6 億多 LinkedIn 會員的見解，也提供個人化推薦，將學習者與最相關的線上學習資源連結起來。欲了解更多信息，請訪問 http://learning.linkedin.com。
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business 透過強大的內容市場提供新鮮的、隨選的學習內容，幫助公司在當今快速變化的工作場所中保持競爭力。我們的使命是幫助員工完成接下來要做的任何事情——無論是下一個要解決的專案、要學習的技能還是要掌握的角色。為此，我們精選了 15,000 多門 Udemy 頂級課程（仍然只佔整個 Udemy 課程集合的一小部分）。我們的內容涵蓋各種關鍵業務和技術主題，從開發和 IT 到領導力、行銷、PM、設計和壓力管理。 Udemy Business 致力於為全球所有員工提供真實的學習體驗，並提供 10 種語言的熱門主題，由主題專家用母語教授（超越內容配音和視訊字幕的傳統方法）。除了精選的內...
D2L Brightspace
d2l.com
利用 D2L Brightspace 突破 LMS 的限制，D2L Brightspace 是一個學習創新平台，旨在幫助您創建高度個人化的體驗，大規模釋放學習者的潛力。 Brightspace 專為人生各階段的學習而打造－從上學初期到高等教育及以後。 - K-12：創造學生和家長喜愛的現代靈活的學習體驗。 - 高等教育：打造高度個人化的學習體驗，釋放潛能。 - 企業：為員工、顧客或合作夥伴提供培訓。 - 協會：將教育和培訓轉化為您的競爭優勢。數位化您的課程透過易於使用的技術輕鬆實現課堂體驗現代化，並採用當今最佳學習管理系統中常見的數位工具。優化您的成果開始輕鬆、大規模地實施個人化學習體驗。在數...
Moodle
moodle.org
Moodle 是一個開源、功能豐富、安全且可擴展的學習管理系統，可與其他平台無縫集成，並可針對您選擇的任何教學或培訓方法進行客製化。憑藉清新直覺的介面，Moodle 擁有適合 K-12、高等教育、職業培訓、企業以及各類企業學習的解決方案。從提高教學和學生成果到簡化培訓、入職和合規管理，您將使用 Moodle 建立更活躍、更具吸引力的線上學習空間。當您選擇 Moodle 時，您將受益於 Moodle 20 多年的教育技術專業知識，並且您將成為熱愛我們的線上學習平台和價值觀的全球社群的一部分。您可以從我們活躍的社區論壇獲得支持，訪問 Moodle 的認證集成，並探索 2000 多個開源插件。或者，...
Genially
genial.ly
Genially 是互動式視覺傳達領域的世界領導者。使用 Genially 作為一體化線上工具，創建令人驚嘆的簡報、互動式圖像、資訊圖表、檔案、測驗、履歷等，並在幾秒鐘內透過互動性和動畫效果豐富它們。您不再需要設計師和程式設計師團隊即可透過引人注目的視覺傳達瞬間產生影響。使用互動式和動畫效果輕鬆地分層分發訊息，供觀看者探索和發現。拋棄過時的內容創建軟體，用 Genially 震撼並吸引您的受眾。只需點擊幾下即可獲得令人驚嘆的效果。從 1100 多個模板中進行選擇，或從頭開始。加入由全球數百萬用戶組成的社區，其中包括商人、教師、行銷人員、設計師以及 Hulu、達能、米其林和喜力等公司。通訊的未來...
Open LMS
openlms.net
Open LMS 是一個高度可設定的學習管理系統 (LMS)，可根據您組織的目標進行擴充。我們為全球數以千計的客戶提供協助，從工業到高等教育，為學習者提供熟悉的體驗、尖端的生態系統工具、深入的報告和數據、應用內創作、學習路徑以及合規培訓和報告。作為全球最大的開源 Moodle™ 託管和支援服務商業提供者，在 Amazon Web Services (AWS) 的支援下，Open LMS 可協助組織輕鬆提供出色的學習體驗。 Open LMS 是 Learning Technologies Group plc 屢獲殊榮的專業學習技術和人才管理業務集團的一部分。了解有關 Open LMS 的更多信息...
Top Hat
tophat.com
Top Hat 幫助數以千計的學院和大學教師創建完美的課程，吸引學生並在課堂內外建立理解力。
Powtoon
powtoon.com
Powtoon 是領先的視覺傳播平台，任何人都可以在幾分鐘內創建具有專業外觀和吸引力的視訊和演示文稿，而無需任何設計或技術技能。超過 3000 萬人（包括 96% 的財富 500 強公司）使用 Powtoon 來吸引受眾——無論是企業培訓和學習發展、人力資源、內部溝通、行銷、銷售等。 Powtoon 成立於 2012 年，在倫敦、舊金山、特拉維夫、烏克蘭和菲律賓設有辦事處。借助 Powtoon，您可以輕鬆創建自己的免費（或付費）工作室品質的高清直播和動畫視頻，從而消除僱用視頻製作團隊的高昂成本。 Powtoon 提供了一個龐大的專業設計模板、場景、角色、道具、影片、配樂等庫。上傳您自己的媒體、...
Visme
visme.co
Visme 是一個一體化平台，使來自領先公司的非設計專業人士能夠在更短的時間內改變他們創建、共享和發布引人入勝的簡報、文件、視覺化報告、數據視覺化和其他視覺化格式的方式。來自 IBM、GoldenState Warriors、Gartner、Nationwide 的用戶以及其他 1500 萬用戶利用 Visme 作為內容創建工具來講述和展示他們的故事，並將無聊的數據轉化為引人入勝的視覺效果。單獨工作或作為團隊進行協作。在線上發布、嵌入到您的網站或下載以供離線使用。使用者可以協作，在資料夾中組織專案數據，並向相關團隊或個人提供基於角色的權限。此外，Visme 還配備了多種用於發布和顯示的自動化功...
Showbie
showbie.com
Showbie 是教師首選的數位學習平台，讓教育工作者能夠在任何裝置上快速輕鬆地向具有所有學習能力的學生提供個人化回饋和評估。在一個易於使用的平台中，Showbie 允許您創建一個協作和互動式教室，以便學習可以在任何環境中進行 - 課堂上、遠端或兩者之間的任何地方。 Showbie 專為教師的工作方式而設計，可以輕鬆管理課堂工作流程，為最重要的事情（教學和學習）節省時間。創建和分發作業、上傳任何文件類型、發起協作學生小組和討論、管理您的所有反饋並讓家長隨時了解情況 - 所有這些都在一個應用程式中完成。借助可放置在任何文件類型上的各種內建註釋工具，學生可以以最適合他們的方式展示他們的學習成果。 ...
its learning
itslearning.com
itslearning是一個專為教學而設計的線上學習平台。我們的精神和設計都是北歐的。我們的重點是提供直覺的學習管理系統，為教育工作者和學生提供支援。我們的平台可以幫助您規劃成功的學習。您可以輕鬆創建吸引學生的課程和資源，並簡化常見的教學任務 - 從而騰出更多時間進行教學。教師獲得有關學生進步的可行見解，以幫助更好地進行個別化教學。結果是：老師高興，學生高興，學習得到改善。
TalentLMS
talentlms.com
TalentLMS 是專為培訓成功而建置的 LMS。旨在獲得每個人的肯定，這是優秀團隊和公司成長的地方。憑藉完全可自訂、易於管理且易於使用的體驗，團隊可以享受賓至如歸的培訓。 TalentLMS 可以輕鬆地為任何團隊和每種用途提供正確的培訓，同時為每一步提供專家指導和支援。在全球學習技術領導者 Epignosis 的支持下，TalentLMS 的使命是實現培訓民主化，為全球 70, 000 多個團隊提供服務。滿足您所有培訓需求的一個平台 - TalentLMS 將所有培訓工具和材料匯集在一個方便的地方，還可以輕鬆地與您已使用的應用程式和服務集成，使培訓能夠不間斷地融入您的工作生活。您需要的所有...
Skillsoft
skillsoft.com
關於 Skillsoft Skillsoft（NYSE：SKIL）提供變革性的學習體驗，推動組織和人員共同成長。該公司與企業組織合作，為全球學習者社群提供服務，幫助今天的員工為明天的經濟做好準備。借助 Skillsoft，客戶可以獲得混合、多模式的學習體驗，這些體驗不僅僅是培養技能，還可以培養一支能力更強、適應性更強、更敬業的員工隊伍。透過一流的內容組合、個人化且與客戶需求相關的平台、世界一流的技術和廣泛的合作夥伴生態系統，Skillsoft 透過克服關鍵技能差距和提升員工及其組織的持續成長和績效。 。了解更多信息，請訪問 www.skillsoft.com
Learning Studio AI
learningstudioai.com
使用 LearningStudioAI 將任何主題轉變為令人驚嘆的線上課程。 我們的人工智慧創作工具使課程創建變得毫不費力，因此您可以專注於最重要的事情 - 建立引人入勝的內容。 享受跨所有裝置的無縫擴展，以及讓學習者感到愉悅的神奇功能。 LearningStudioAI 提供一流的學習分析服務質量，幫助您優化教學。
LearnWorlds
learnworlds.com
從您自己的網站建立和銷售線上課程。用於創建、銷售和推廣線上課程的最佳線上課程平台。開始將您的技能、經驗和受眾貨幣化。
LearnDash
learndash.com
最強大的 WordPress 學習管理系統。只需點擊幾下即可創建專業、引人入勝的課程。
edunation
edu-nation.net
K-12 的最佳學習平台。 Edunation 將您的所有學習需求整合到一個先進的平台中，為您的學生、教師和家長提供正確的工具，以實現更簡單、更互聯的學習體驗。
Classe365
classe365.com
Classe365 是一款一體化教育管理軟體套件，旨在簡化和增強學校、大學和學院的管理和學習。我們的平台受到 130 個國家/地區 6,500 多名客戶的信賴，是我們忠實用戶的寶貴意見共同創建的，他們幫助我們的公司發展成為今天的樣子。教育機構可以使用我們的綜合軟體套件來簡化整個管理流程。從使用我們的CRM 和招生模組捕獲潛在客戶和管理註冊，到將學生無縫註冊到我們的學生資訊系統中，管理員可以有效地處理日常操作，例如出勤、評分、日程安排、溝通、資源管理和圖書館服務。我們的整合財務會計模組簡化了發票和線上支付管理。學位審核模組幫助學生維持學習目標，而畢業和校友模組則確保校友的持續參與。此外，我們最新...
Degreed
degreed.com
你有能力迎接明天嗎？ Degreed 透過單一、流暢的技能發展經驗將學習和職業發展與商業機會聯繫起來，因此您的組織和員工隨時準備好清除下一個重大障礙。
Articulate 360
articulate.com
排名第一的工作場所學習創作者平台。 超過 118,000 個組織（包括《財富》100 強中的全部 100 個組織）使用我們的創建工具創建了數百萬個課程。
Coassemble
coassemble.com
Coassemble 是一個強大且直覺的平台，可供組織創建和提供高品質的線上培訓。 Coassemble 是同類產品中的首創，它將使用者友好的學習管理系統與出色的快速創作功能相結合。借助 Coassemble，組織可以從單一整合平台創建和提供線上培訓。
WISE
wise.live
Wise是一個為線上教學和輔導業務打造的平台。自動安排、提醒和發票。透過雙向同步日曆安排，為學生和教師提供更大的靈活性。簡化導師管理並讓家長及時了解學生報告。讓您的輔導業務運作處於自動駕駛狀態，並利用您的時間做更多事情。 Wise 提供了一系列針對每種學習類型量身定制的功能 - 1-1 個人化課程、自定進度的錄製課程、基於群組的課程和麵對面課程。由教育工作者構建，旨在簡化日常任務 - 該平台提供一鍵啟動課程、自動出席、遊戲化課程、詳細的學習者報告、反饋表等等。
Blackbaud
blackbaud.com
Blackbaud 是全球領先的雲端軟體公司，致力於推動社會公益事業。我們為整個社會公益社區服務——非營利組織、基金會、公司、教育機構、醫療機構和個人變革推動者。
Docebo
docebo.com
Docebo 是世界上最強大的學習平台，旨在為管理員提供直覺的體驗，為學習者提供吸引力，為企業提供變革性的平台。主要差異包括： - 能夠為多個受眾（包括員工、客戶和合作夥伴）提供超個人化的學習體驗。所有這些體驗都可以透過單一平台進行獨特的品牌化和集中管理。 - 業界最先進的AI能力。客戶可以自動執行註冊、翻譯和內容分類等手動任務。透過專為學習而建構的生成式人工智慧，客戶只需點擊幾下即可建立有效的課程材料。 - 當您擴展到新的、更大的學習受眾、地理位置、語言等時，您可以與您的組織一起擴展。 - 行動應用程式並與所有主要軟體集成，包括 Salesforce 和 Microsoft Teams。
CYPHER LEARNING
cypherlearning.com
NEO LMS 是一個屢獲殊榮的智慧學習平台（ILP），被世界各地的學校和大學使用。 NEO LMS 是一個完整的解決方案，包含教育機構支援高效教學所需的所有基本工具。
WizIQ
wiziq.com
WizIQ LMS 為導師、機構和組織提供完整的解決方案，以提供即時線上課程和啟動自定進度的課程。 WizIQ 易於使用、價格實惠，讓學習者可以自由地從任何位置和設備存取課程。借助 WizIQ，企業可以推出自己的定製品牌學習/培訓門戶，其功能包括虛擬教室、課程構建器、測試和評估構建器、定制行動應用程式、電子商務和報告。
Hāpara
hapara.com
紐約 K-12 學校的課室管理軟體。 面對面或遠程，Hāpara 都能提供出色的學習能力。在 Google Workspace 中無縫組織教學工作流程的最有效且有效率的方式。
MindSmith
mindsmith.ai
利用生成式 AI 加速您的電子學習開發。 Mindsmith 是一款課程創作工具，它使用生成式 AI 來輕鬆（且極其快速）地創建和分享學習內容。