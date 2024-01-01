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三五互聯（35.com）是一個綜合電子商務平台，為中國中小企業提供各種基於雲端的服務和解決方案。 三五互聯提供的主要服務與解決方案包括： * 域名註冊 * 企業電子郵件託管 * 雲端託管 * SSL安全憑證 * 網路行銷及推廣服務 該平台還為企業提供以下解決方案： * 中小企業數位轉型 * 0元雲端遷移 * 企業OA（辦公室自動化）系統 * 虛擬主機 * 搜尋引擎優化（SEO）服務 * 企業溝通與協作工具 * 網路安全解決方案 * 基於雲端的辦公室解決方案 * 行銷和推廣服務 除了這些核心服務外，三五互聯還提供一系列支援功能和資源，例如： * 支付方式 * 文件中心 * ICP備案（備案）服務 * 公司簡介及文化資訊 * 新聞和更新 * 客戶支援和聯絡資訊 作為一個基於雲端的綜合平台，三五互聯旨在幫助中國中小企業進行數位轉型，並為其提供一整套基於雲端的工具和解決方案，以增強其業務營運、溝通、行銷和安全性

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