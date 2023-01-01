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使用 now.gg 移动云免费在线玩 ZEPETO。用数百万件独特的物品和配件为自己制作一个定制的虚拟头像。从多种服装、发型、化妆和品牌合作中选择，打造属于您自己的独特外观。在 Naver Z 的 ZEPETO 中成为您一直想成为的人。加入 ZEPETO 上的庞大社区，您可以在华丽的虚拟宇宙中与世界各地的人们聊天并分享故事。使用 ZEPETO 将现实世界的派对带到网上！邀请您的朋友在私人房间里尽情享受，或者结交与您有共同爱好的新朋友。通过有趣的小游戏和拍照来开始派对吧！

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