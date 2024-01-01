Worldle Unlimited是一款以地理为主题的益智游戏，玩家需要根据地图上的轮廓猜出正确的国家名称。您最多可以尝试一次来找到正确答案。该游戏提供了很多提示，需要玩家对地理有一定的了解并运用逻辑思维。 Worldle Unlimited 是一款由 Antoine Teufe 构思的 Wordle 游戏。游戏将为玩家提供大量你不知道的地理知识或者强化你已经知道的知识。玩家只需单击该行并从列表中选择州名称即可。提交答案后，您将立即知道您的答案是否正确。如果您回答错误，您将收到提示，显示这个神秘国家距离尝试中指定的国家有多远以及在哪个方向。您还可以通过百分比了解其准确性。具体来说，下图将说明一个示例案例。 此外，在Worldle Unlimited中寻找答案时，方块会闪烁并改变颜色，例如灰色、黄色和绿色。绿色是精确的象征。因此，您的答案中的绿色方块越多，您就越接近正确答案。玩家还可以改变图像的大小、旋转角度、隐藏边框来增加难度，让挑战变得更有趣。如果您是地理爱好者并且喜欢解决地理难题，那么现在就来玩吧！

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