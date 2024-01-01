World of Alice Make Words
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World of Alice Make Words 是一款有趣的益智游戏，玩家可以练习英语以学习或指导和教育孩子。 World of Alice Make Words 专为儿童和那些旨在学习基础英语的人而设计。它以其充满活力的视觉效果和生动的角色吸引孩子们，激励他们继续学习。游戏的有趣功能增加了语言学习的乐趣和成功。玩家可以在多种设备上访问游戏，包括台式机、平板电脑和手机，为他们在每个平台上提供不同的体验。
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