Talking Ben the Dog

会说话的狗本是由 Outfit7 Limited 开发的一款模拟游戏。使用 BlueStacks 应用程序播放器在 PC 或 Mac 上玩 Android 游戏《会说话的狗本》。本是一位退休的化学教授，他喜欢吃、喝、看报纸，过着平静、舒适的生活。 你必须骚扰他足够长的时间，让他在回应之前折叠报纸。然后你可以和他说话，戳他，挠他痒痒，甚至给他打电话。另一方面，一旦你把他带到他的实验室，本就会像狗一样高兴。在那里，您可以通过组合两个试管进行化学实验并观看幽默的结果。 还有一种让他打嗝的粪便学方法，但这不会让他放弃他的杂志。一旦你把报纸从他手中拿走，他甚至会用狗般的声音重复你说的话。在电脑或移动网络浏览器上玩会说话的狗本。开始在 now.gg 上免费在线玩游戏。

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