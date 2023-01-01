WebCatalogWebCatalog
Talking Ben the Dog

Talking Ben the Dog

now.gg

在网络上播放

未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog

使用 Mac 和 PC 版 WebCatalog 上适用于 Talking Ben the Dog 的桌面应用程序增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用程序。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个账户和应用程序。

将网络应用程序附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用程序设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用程序。

拦截广告、阻止跟踪器访问您的个人数据并加快网站速度。

会说话的狗本是由 Outfit7 Limited 开发的一款模拟游戏。使用 BlueStacks 应用程序播放器在 PC 或 Mac 上玩 Android 游戏《会说话的狗本》。本是一位退休的化学教授，他喜欢吃、喝、看报纸，过着平静、舒适的生活。 你必须骚扰他足够长的时间，让他在回应之前折叠报纸。然后你可以和他说话，戳他，挠他痒痒，甚至给他打电话。另一方面，一旦你把他带到他的实验室，本就会像狗一样高兴。在那里，您可以通过组合两个试管进行化学实验并观看幽默的结果。 还有一种让他打嗝的粪便学方法，但这不会让他放弃他的杂志。一旦你把报纸从他手中拿走，他甚至会用狗般的声音重复你说的话。在电脑或移动网络浏览器上玩会说话的狗本。开始在 now.gg 上免费在线玩游戏。

网站： now.gg

免责声明：WebCatalog 与 Talking Ben the Dog 没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

您可能还会喜欢

My Talking Tom Friends

My Talking Tom Friends

now.gg

Slime Laboratory 2

Slime Laboratory 2

poki.com

Slime Laboratory

Slime Laboratory

poki.com

Gacha Club

Gacha Club

now.gg

Dog Simulator 3D

Dog Simulator 3D

poki.com

The Impossible Quiz 2

The Impossible Quiz 2

poki.com

Guess What?

Guess What?

poki.com

Papa Cherry Saga

Papa Cherry Saga

poki.com

GameBanana

GameBanana

gamebanana.com

Blockman Go

Blockman Go

now.gg

DMM GAMES

DMM GAMES

games.dmm.com

Hot Dog Zombies

Hot Dog Zombies

poki.com

产品

支持

公司

法律

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站即表明您同意使用 Cookie。

隐私政策