True Love Calculator

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真爱计算器是一款测试你的爱情的游戏。只需输入您喜欢的人的名字和您的名字，然后让算法告诉您你们真正的兼容性！享受玩我们的爱情测试游戏吧。有两个文本框需要填写：在第一个文本框中输入您的名字，在下一个文本框中输入您喜欢的人的名字。选择您的性别，然后就万事大吉了！MarketJS

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