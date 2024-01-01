Stupidella 4

就在我们以为她已经完蛋的时候，Stupidella 又回来了，带来了充满怪异、狂野和愚蠢冒险的第四款游戏！在这个版本的故事中，当时钟敲响十二点时，灰姑娘并没有变回正常的自己。相反，她变成了傻瓜！召唤精灵、加入马戏团、当看门人或乘坐地铁——她都能做到！ 她所需要的只是您帮助找到正确的解决方案，而这可能并不总是那么容易找到。如果您陷入困难的关卡，请不要担心，您可以随时寻求有用的提示来帮助您找到正确的解决方案。 你能再帮助斯皮德拉一次吗？

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