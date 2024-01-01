Simply Prop Hunt

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在 Simply Prop Hunt 中玩终极捉迷藏游戏！在这款多人道具狩猎游戏中，您可以扮演道具或猎人。道具被伪装成您在关卡周围可以找到的物品，并且由道具来隐藏在显眼的地方。不过要小心！如果你在同一个地方停留太久，你就会开始摇晃——让你更容易被发现。 作为一名猎人，您配备了喷气背包和镐来寻找道具。如果你发现了，请在它逃跑之前迅速击中它！有很多物品可以为你的猎人角色解锁，还有大量的道具可以玩。你能成为 Simply Prop Hunt 中最狡猾的道具和最敏锐的猎人吗？

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