Mine Cartoon: Cube World

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我的卡通：方块世界是一款有趣的游戏，带您在方块宇宙中进行激动人心的冒险！选择开始一段爱情故事，或踏上成为一名熟练弓箭手的个人旅程。在爱情故事中，你的任务是不惜一切代价赢回你的女朋友！当她在你眼前被带走后，你将在试图营救她时做出决定并面对后果。收集各种结局，看看需要多少次尝试才能成功！如果您更喜欢磨练射箭技巧，请深入了解弓箭手的故事并射杀一些僵尸！你准备好迎接这个有趣而古怪的立方体世界冒险了吗？

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