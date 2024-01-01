High Score Day
未安装 WebCatalog Desktop？下载 WebCatalog Desktop。
使用 WebCatalog Desktop 上“High Score Day”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。
在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。
无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。
High Score Day 是一款令人上瘾的益智游戏，玩家必须运用自己的智慧和理解来猜测相应视频游戏的名称。 在高分日，玩家将获得一个与游戏名称相关的特定图像。请输入歌曲名称然后发送。有时你只需要输入游戏的前几个字母，你就会看到与其对应的名称首字母的游戏列表。但如果它没有显示您想要的结果，请继续输入下一个字符，直到出现所需的结果。 在高分日拍摄的照片可以是游戏过程中的一个小时刻的屏幕截图，也可以是游戏中特定角色或设置的屏幕截图。因此，它需要你是一名电子游戏爱好者，对它有大量的了解和认识。这也是一个需要你观察能力的游戏。观察每一个小细节到大细节、一般场景，你就会找到答案。
免责声明：WebCatalog 与“High Score Day”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。
您可能还会喜欢
Words Game
connectionsgame.io
Find The Lost Letter
connectionsgame.io
Animals Word Search
connectionsgame.io
Pomni Math Game
connectionsgame.io
ABC words
connectionsgame.io
Guess Word
connectionsgame.io
Find Words
connectionsgame.io
Image To Word Match
connectionsgame.io
Casual Crossword
connectionsgame.io
Flappy Bird
poki.com
Your Love Calculator
poki.com
Correct Math
connectionsgame.io