High Score Day 是一款令人上瘾的益智游戏，玩家必须运用自己的智慧和理解来猜测相应视频游戏的名称。 在高分日，玩家将获得一个与游戏名称相关的特定图像。请输入歌曲名称然后发送。有时你只需要输入游戏的前几个字母，你就会看到与其对应的名称首字母的游戏列表。但如果它没有显示您想要的结果，请继续输入下一个字符，直到出现所需的结果。 在高分日拍摄的照片可以是游戏过程中的一个小时刻的屏幕截图，也可以是游戏中特定角色或设置的屏幕截图。因此，它需要你是一名电子游戏爱好者，对它有大量的了解和认识。这也是一个需要你观察能力的游戏。观察每一个小细节到大细节、一般场景，你就会找到答案。

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