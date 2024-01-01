在猜单词中，玩家将有 6 次机会找到 4 个字母的单词。注意每次预测后字母的颜色。 Guess Word 是一款令人上瘾的益智游戏，玩家必须使用自己的全部词汇来找到一个神秘的 4 字母单词。这是一个基本的英语单词，但第一次尝试时你不会有任何线索。您只能在第一次尝试时随机猜测一个有意义的单词。但是接下来，你会通过每个填字游戏的颜色来知道它是否准确以及它在这个游戏中的准确程度。变成绿色的字母是正确的字母。黄色文本框是单词中出现但位置不同的字母。其余字母是单词中未出现的字母。仔细思考，以尽可能少的尝试次数得出正确答案。

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