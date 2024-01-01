在《Flappy Birdle》中，玩家必须在空白框中输入字母并控制小鸟的飞行，使其不接触地面。在 6 次尝试中正确猜出神秘单词。这是一款结合了Wordle游戏类型和流行的Flappy Bird游戏的游戏，需要思维能力与操作敏捷性相结合。 Flappy Birdle 比其他 Wordle 游戏难度更高，因为你必须努力思考猜出单词并注意小鸟的平衡。因此，与其他 Wordle 游戏相比，玩家不会有太多时间去思考想出词汇。通过这个游戏的技巧是，当你看到小鸟逐渐倒在地上或失去平衡时，按一个字母。但这个游戏的最大尝试次数被限制为6次，所以当小鸟还保持平衡的时候，快速想到空白框中需要填写的单词。 此外，Flappy Birdle 仍然具有与其他 Wordle 游戏相同的游戏玩法。当输入完整的 5 个字母的单词时，每个单词框的颜色将根据其准确度级别而变化。绿色字母是单词中出现且位置正确的字母。黄色字母是出现在单词中但位于单词中不同位置的字母。灰色字母不会出现在单词中。在接下来的猜测中改变你的选择，并尝试仔细思考，这样你就可以用最少的尝试次数猜对。

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