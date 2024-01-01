Evil Wordle
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Evil Wordle 有 30 个空框，填写匹配 6 个单词和 5 个字母的单词，通过提供的提示破译信息。它将从用户输入一个随机的五个字母的单词开始。那么你在后端的所有猜测都应该与你最初输入的单词相关。 基本上，Evil Wordle是一款玩法简单但需要玩家思考能力的Wordle游戏。当玩家必须思考单词之间的关系并找到答案时，这并不容易。这也是训练思维和学习英语词汇的一种有趣而有效的方式。在这个游戏中，您的猜测次数是无限的。你能猜到的单词越多，你拥有的单词就越多，你就越好。
免责声明：WebCatalog 与“Evil Wordle”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。
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